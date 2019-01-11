HABER

Sopayı gören çarşaflı soyguncular kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 19:29 | Son Güncelleme

 MANİSA'da, siyah çarşafa bürünen silahlı 2 soyguncu, kuyumcuyu soymaya çalışırken, işletme sahibi Alaattin Yavuz'un sopayla karşılık vermesi üzerine kaçtı.

Sopayı gören çarşaflı soyguncular kaçtı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, siyah çarşafa bürünen silahlı 2 soyguncu, kuyumcuyu soymaya çalışırken, işletme sahibi Alaattin Yavuz'un sopayla karşılık vermesi üzerine kaçtı. Polis, soyguncuların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, geçen çarşamba günü, Şehzadeler ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi Horozköy Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanda meydana geldi. Yalnızca göz kısımlarının gözüktüğü siyah çarşafa bürünmüş iki kişi, kuyumcu dükkanına girdi. Yüzükleri inceleyen şüphelilerin hareketleri, iş yeri sahibi Alaattin Yavuz'un (60) dikkatini çekti. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda; şüphelilerden biri yüzüklere bakarken belindeki tabancayı, diğeri ise av tüfeğini çıkardı. İki kişi daha sonra silahlarla, evli ve 8 çocuk babası Alaattin Yavuz'a vurdu. Bu sırada dükkanda savunma amaçlı tutulan sopayı eline geçiren Alaattin Yavuz, karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran soyguncular, kaçtı. Bu sırada şüphelilerin yüzünü de gören Yavuz, durumu polise bildirdi. Polis, 2 şüphelinin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
'SOPAYI ALDIM VE VURDUM, SONRA KAÇTILAR'
Olayı anlatan kuyumcu Alaattin Yavuz, "Çarşaflı iki kişi önce kapının önüne geldi. Tezgaha bakıyorlardı. Kapıya doğru giderek seslendim. 'Buyurun bacım' dedim. Sonra yüzüklerin içinde bulunduğu kutuyu çıkarttım, tezgaha koydum. Ama baktım ki onlar bir o yana bir bu yana dükkanın içerisinde gidiyor geliyor, hiç konuşmuyorlar. Yüzüğü işaret etti ve fiyatını el işaretiyle sordu. Ben de 300 lira olduğunu söyledim. Ondan sonra baktım birisi tabancayı çıkardı ve kabzasıyla kulağıma vurdu. Ondan sonra diğeri de av tüfeğini çıkardı ve o da vurmaya çalıştı. Ben de yerdeki sopayı aldım ve vurdum, ondan sonra kaçtılar. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Bunlar yakalansın. Yüzleri açılsın ve bunları herkes görsün" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sopayı gören çarşaflı soyguncular kaçtıSopayı gören çarşaflı soyguncular kaçtıSopayı gören çarşaflı soyguncular kaçtıSopayı gören çarşaflı soyguncular kaçtı

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdıOtomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Annesinin son paylaşımı yürekleri burktu!

Annesinin son paylaşımı yürekleri burktu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Artvin'de nefes kesen anlar

Artvin'de nefes kesen anlar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.