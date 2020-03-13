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Sophia Türkiye’ye geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2020 12:07 | Son Güncelleme

Dünyanın vatandaşlık alan ilk robot olarak kayıtlara geçen Sophia, merak uyandırmaya devam ediyor. Neredeyse her ülkeye gitmeye çalışan bu robot, makine öğrenmesi sistemine sahip.

Sophia Türkiye’ye geliyor!

Sophia tarafından yapılan bir açıklamada Türkiye’de ilk defa moda etkinliğine katılacağını açıkladı. Katıldığı moda defilesinde ayrıca moda hakkında da konuşma yapacak. Böylece makine öğrenmesinin gücü bir kez daha görülmüş olacak.

SOPHİA HER ALANDA GÖRÜŞE SAHİP

Onunla ilgili en çok bilinen detay ise daha çok yüz hareketleri. Jest ve mimikleri insanlara çok benzeyen bu robot neredeyse her alandaki toplantılara katılıyor. Geçenlerde katıldığı bir moda dergisi röportajında tarzının cesur olduğunu ve teknoloji odağında hareket ettiğini söyledi. Ayrıca Dünya genelindeki tasarımcılar hakkında da konuştu. Bu tasarımcılardan bazılarını çok övdü. Örneğin ona göre; Amerikalı şarkıcı Teyana Taylor günümüzün stil ikonu denilebilir.

YOĞUN PROGRAMI ARASINDA TÜRKİYE'YE GELECEK

Sophia bugüne kadar sayısız organizasyon ve defileye katıldı. Ayrıca o, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Üyesi. Yapay zekanın bilinen yüzlerinden olan Sophia ile ilgili çok farklı değerlendirmeler yer alıyor. Amerikalı birçok talk show sunucusu onu programına davet ediyor. Elbette Sofia bu aralar çok yoğun ve hepsine katılmıyor. Bu insansı robot çok yakın bir zamanda Türkiye’deki bir moda defilesine kesin olarak katılacak.

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sophia robot sophia yapay zeka Türkiye robot

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