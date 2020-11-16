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Sophie Turner kızının doğum tarihini açıkladı

16.11.2020 13:45 | Son Güncelleme:
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Sophie Turner kızının doğum tarihini açıkladı

Geçtiğimiz yıl Amerikalı şarkıcı Joe Jonas ile evlenen oyuncu Sophie Turner, temmuz ayında bir kız bebek dünyaya getirmişti. Hamilelik sürecini gizli tutan Turner, dolaylı yoldan kızının doğum tarihini açıkladı.

Game of Thrones dizisindeki 'Sansa Stark' karakteriyle adını duyuran İngiliz oyuncu Sophie Turner, temmuz ayında kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.

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Hem hamilelik sürecini hem de bebeğini gizli tutmaya çalışan Turner, kızı Wila'nın adı dışında herhangi bir bilgi paylaşmıyor.

Sophie Turner hamilelik pozlarını ilk kez paylaştıSophie Turner hamilelik pozlarını ilk kez paylaştı

Henüz kızının yüzünü de göstermeyen 24 yaşındaki oyuncu, önceki gün dolaylı yoldan bebeğinin doğum tarihini açıkladı.

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BEBEĞİNİN DOĞUM TARİHİNİ AÇIKLADI

Sophie Turner, boynundaki kolyenin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
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Turner'ın mücevherindeki detay ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Oyuncunun kolyesinin üzerinde "22.07.20" tarihi yazdığı görüldü.

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