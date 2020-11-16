Sophie Turner kızının doğum tarihini açıkladı

Game of Thrones dizisindeki 'Sansa Stark' karakteriyle adını duyuran İngiliz oyuncu Sophie Turner, temmuz ayında kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.

Hem hamilelik sürecini hem de bebeğini gizli tutmaya çalışan Turner, kızı Wila'nın adı dışında herhangi bir bilgi paylaşmıyor.

Henüz kızının yüzünü de göstermeyen 24 yaşındaki oyuncu, önceki gün dolaylı yoldan bebeğinin doğum tarihini açıkladı.

BEBEĞİNİN DOĞUM TARİHİNİ AÇIKLADI

Sophie Turner, boynundaki kolyenin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.



Turner'ın mücevherindeki detay ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Oyuncunun kolyesinin üzerinde "22.07.20" tarihi yazdığı görüldü.



