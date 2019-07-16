MAGAZİN

Sophie Turner ve Joe Jonas’tan kıskandıran balayı paylaşımları

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2019 15:09 | Son Güncelleme

İki kez düğün yapan Sophie Turner ile Joe Jonas, uzun bir balayı yapıyor. Önce Maldivler'e giden çift, şimdi İtalya'da balayını sürdürüyor.

Sophie Turner ve Joe Jonas’tan kıskandıran balayı paylaşımları

Game of Thrones’un yıldızı Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas, Las Vegas’taki gizli nikahın ardından geçen ay Fransa’da yaptıkları lüks düğün sonrası balayında.

23 yaşındaki Turner ile 29 yaşındaki Jonas, Maldivler’de tropikal bir balayı yaptı.

1

Kunfunadhoo Adası’ndaki Soneva Fushi adlı otelde konaklayan ünlü çift, balayından fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Sophie Turner, 14,8 milyonluk Instagram takipçilerine “Cennet” mesajıyla paylaşım yaptı.

2

Joe Jonas ise “Mutluluğu buldum” mesajıyla paylaşım yaptı.

5

Çift, Maldivler’in ardından İtalya’ya gitti.

3

Turner ve Jonas, Positano şehrinde lüks yatla tur yaparken görüntülendi.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
İkinci kez baba oldu! İlk paylaşımİkinci kez baba oldu! İlk paylaşım
Oğlu boyunu geçti! 'Abla-kardeş gibi'Oğlu boyunu geçti! 'Abla-kardeş gibi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sophie Turner ve Joe Jonas Sophie Turner Sophie Turner gelinlik

En Çok Okunan Haberler

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Acı haberler peş peşe geldi! 2 askerimiz şehit düştü!

Acı haberler peş peşe geldi! 2 askerimiz şehit düştü!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki'den eleştirilere inat bikinili paylaşım

'Bedenimi seviyorum!' Sarı bikiniyle şov

Berkay Şahin ikinci kez baba oldu

İkinci kez baba oldu! İlk paylaşım

Yasemin Çonka'nın oğluyla fotoğrafına beğeni yağdı! 'Abla-kardeş gibi'

Oğlu boyunu geçti! 'Abla-kardeş gibi'

Kylie Jenner'ın tatil masrafı dudak uçuklattı

Paylaşımları olay oldu! Tatil masrafı dudak uçuklattı

Rapçi Hayki'den çirkin sözler! Tepki yağıyor

Ünlü Rapçi'den dini değerlere küfür! Hesabı kapandı

Ceyda Ateş'ten makyajsız paylaşım

Deniz sonrası makyajsız poz! Kaşları olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.