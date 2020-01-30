Sophos Intercept X for Mobile kullanıma sunuldu

Sophos, ayrıca pek çok yazılım tarafından ücretsiz veya çok düşük maliyetle sunulan özellikleri fahiş fiyata satan Fleeceware

adlı fırsatçı yazılımlara dair detaylı araştırma sonuçlarını yayınladı. İlk olarak Eylül 2019’da SophosLabs tarafından Google Play'de tespit edilen bu yazılımların şimdiye dek 20’den fazla örneği keşfedildi. Google verilerine göre söz konusu yazılımlar toplamda 600 milyon kez indirildi. Sophos Intercept X for Mobile, mobil cihazları fırsatçı yazılımlara karşı koruma altına alıyor.

YENİ TASARIM



Intercept X for Mobile, derin öğrenmeye dayalı tehdit algılama yeteneğine sahip. Mobil kullanım gözetilerek yeniden tasarlanan arayüz, güvenlik yönetimini kolaylaştırıyor. Ayrıca engellilerin hayatını kolaylaştıracak yeni özelliklere de sahip. Intercept X for Mobile, bulut tabanlı Sophos Central platformu üzerinden de yönetilebiliyor.

BİREYSEL KULLANIM ÜCRETSİZ



Kurumlar için Sophos Intercept X for Mobile lisansı kendi başına satın alınabiliyor. Daha kapsamlı uç nokta güvenlik yönetimine ihtiyaç duyanlar için yeni Sophos Mobile 9.5 UEM platformu içinde de yer alıyor. Intercept X for Mobile, bireysel kullanıcılar için Apple App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor.

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