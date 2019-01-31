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Soprano Selva Erdener’den unutulmaz konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:32 | Son Güncelleme

SOPRANO Selva Erdener, 'Biliyor musun?' isimli dördüncü albümünden eserlere yer verdiği  'Üç Kalp' adlı konseriyle Maltepe’de sahne aldı.

Soprano Selva Erdener’den unutulmaz konser

İSTANBUL,(DHA)-SOPRANO Selva Erdener, 'Biliyor musun?' isimli dördüncü albümünden eserlere yer verdiği 'Üç Kalp' adlı konseriyle Maltepe’de sahne aldı. Selva Erdener’in performansı dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Soprano Selva Erdener, geçtiğimiz yıl yayınladığı 'Biliyor musun?' isimli dördüncü albümünden eserlere yer verdiği 'Üç Kalp' isimli konseriyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Maltepe Belediyesi’nin Ocak ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Erdener, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say ile
çağdaş Türk bestecileri Turgay Erdener, Yalçın Tura ile şair Nâzım Hikmet, Edip Cansever, Ahmed Arif, Karacaoğlan, Ataol Behramoğlu, Gonca Özmen ve Yaşar Nabi Nayır’ın unutulmaz şiirlerini bestelediği eserlerini seslendirdi. Erdener’e orkestra şefi, piyanist ve besteci İbrahim Yazıcı piyanosu ile eşlik etti.

FAZIL SAY BESTELERİYLE NÂZIM HİKMET VE AHMED ARİF’İ ANDI

Erdener, Fazıl Say’ın bestelerini yazdığı Nâzım Hikmet’in 'Güz', Ahmed Arif’in 'Hasreti Uykularda' isimli eserini muhteşem ses tonu ve etkileyici yorumuyla seslendirerek dinleyicileri büyüledi.

'Keşanlı Ali Destanı', 'Yılanların Öcü', 'Toprak Ana' başta olmak üzere pek çok Türk filminin ve televizyon dizisinin hafızalara kazınan eserlerini besteleyen Yalçın Tura’nın 'Hasretinle Yandı Gönlüm' isimli eserini de yorumlayan Erdener, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Soprano Selva Erdener’den unutulmaz konserSoprano Selva Erdener’den unutulmaz konser

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