HABER

Sordukları adresi bilmeyen 2 kişiyi vuran şüphelilerden 1'i tutuklandı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 22:09 | Son Güncelleme

KONYA'da aynı mahallede yaklaşık 1 saat arayla 2 kişiyi sordukları adresi bilemedikleri iddiasıyla silahla yaralayan ve gözaltındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilerden 1'i yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Sordukları adresi bilmeyen 2 kişiyi vuran şüphelilerden 1'i tutuklandı  

KONYA, (DHA)- KONYA'da aynı mahallede yaklaşık 1 saat arayla 2 kişiyi sordukları adresi bilemedikleri iddiasıyla silahla yaralayan ve gözaltındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilerden 1'i yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.
Olay, geçen Cuma gecesi Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Tuzludeve Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Tamer Özkan'ın (19) yanına yaklaşan minibüsün içindekiler adres sordu. İddiaya göre minibüstekiler, adresi bilmediği gerekçesiyle Özkan'a ateş açıp uzaklaştı. Kurşunların isabet ettiği Özkan kalçasından yaralanırken, çevredeki bir iş yerinin de camları kırıldı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özkan, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
1 SAAT SONRA AYNI YERDE BİR KİŞİ DAHA VURULDU
Olaydan yaklaşık bir saat yine Fahri Efendi Caddesi'nde yürüyen Oktay Toraman'ın da (33) yanına yaklaşan minibüsün içindeki kişiler adres sordu. Toraman adresi bilmediğini söyleyince, yine minibüsün içinden rastgele ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği otomobil, iş yeri ve evde hasar oluşurken, Toraman ise bacağından yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Toraman da aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
İki olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırganların içinde bulunduğu minibüsün N.U.'ya (20) ait olduğunu tespit etti.
OLAYDAN ÖNCE KAVGA ETMİŞLER
Araştırmasını derinleştiren polis, N.U.'nun ve aynı yaştaki arkadaşı Hasan U.'nun saat 22.00 sıralarında Kule Caddesi'ndeki kafede 4 kişi ile tartışıp kavga ettiğini belirledi. Kavga sırasında bıçakla yaralanan N.U.'nun Konya Numune Hastanesi'nde tedavi görüp taburcu olduğunu tespit etti.
'ADRES BİLMEDİKLERİ İÇİN VURDUK'
Polis, aynı mahallede bir saat arayla 2 kişiyi tabancayla yaraladığı ileri sürülen Hasan U., N.U. ve F.K.'yı gözaltına alındı. Olaya karıştığı beriten R.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Gözaltına alınan şüphelilerden N.U.'nun ilk ifadesinde, kafede kavga ettikleri grubun oturduğu Mehmet Akif Mahallesi'ne gelerek, bu kişileri bulmaya çalıştıklarını, o sırada adres sordukları kişilerin, adresi bilmeyince rastgele ateş açtıklarını söylediği öğrenildi. 3 kişi ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine serbest bırakılan şüphelilerden Hasan U., yeniden gözaltına alındı. Hasan U., ifadesinin ardından 'Hayati tehlike geçirecek şekilde silahlı yaralama ve silahla tehdit' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hasan U., 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Diğer şüpheliler N.U., F.K. ve R.G hakkında da aynı suçtan 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı verildi. N.U.'nun serbest kaldıktan sonra hastanede tedavi altına alındığı ve tedavisinden sonra hakkında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Sordukları adresi bilmeyen 2 kişiyi vuran şüphelilerden 1'i tutuklandı

PARTNERVücudunu gören inanamıyorVücudunu gören inanamıyor
GÜNCELLEME - Denizli-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma açıldıGÜNCELLEME - Denizli-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma açıldı
Sırtında taşıdığı sobayla, görenleri hayrete düşürdüSırtında taşıdığı sobayla, görenleri hayrete düşürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Lüks otelde patlama ve silah sesleri!

Lüks otelde patlama ve silah sesleri!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da evinde ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da ölü bulundu!

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı

Ünlü iş adamı ve oğlu tutuklandı!

Dere sularına kapılan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

Birçok ilde eğitime ara verildi

Tatil haberleri gelmeye başladı! İşte o iller...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.