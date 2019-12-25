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  4. Sörf tutkunları görsel şölen sundu 

Sörf tutkunları görsel şölen sundu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgarı fırsat bilenler, uçurtma ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini çıkardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgarı fırsat bilenler, uçurtma ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini çıkardı. Sporcular anın keyfini çıkartırken, sahilde yürüyüş yapan ve banklarda oturan vatandaşlar görsel şölen sunan sörf tutkunlarının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.
İlçe merkezinde, rüzgarla birlikte yükselen dalgaları gören sörf tutkunları, Atatürk Caddesi'ndeki Belediye Halk Plajına ve ilçeye 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'ndeki Altın Sahile akın etti. Aralarında doktor, avukat, mühendis ve öğretmen gibi çeşitli mesleklerden kişinin bulunduğu 14 kişi, kendilerini rüzgara bırakıp, uçurtma ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini yaşadı. Hızı saat 30 kilometreyi bulan rüzgarda metrelerce yükseğe çıkan dalgalar arasında sörf yapanlar, zaman zaman yürekleri ağza getirdi. Sörf yapanlar nedeniyle, ilçe körfezinde renkli görüntüler oluştu. Sahilde yürüyüş yapan ve banklarda oturanlar da görsel şölen sunan sörf tutkunlarının fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaştı.
Uçurtma sörfü yapan Doktor Cüneyt Özcan, "Çılgınlık işte. 'Evde oturmayayım, deniz candır güzeldir ve değişiklik olsun' dedim. Anın keyfini çıkartıyorum" dedi.

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