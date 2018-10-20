SÖRFÇÜ FARKETTİ

- Beylikdüzü açıklarında ceset bulundu

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Beylikdüzü sahilinde rüzgar sörfü yapan bir kişi, cesetle karşılaştı.

Olay akşam saatlerinde Beylikdüzü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü'nden açılan bir sörfçü kıyıdan yaklaşık 100 metre açıklarda bir kişinin cansız bedenini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan ceset üzerinde olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Cesedin 69 yaşındaki Sami K.'a ait olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cesetten görüntü

Polisten görüntü

Sahilden görüntü

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