Sorguda Ecem'i öldürdüğünü itiraf etti, ilk duruşmada ifade değiştirdi

Gölcük'te, Ecem Balcı geçen 5 Ocak tarihinde ortadan kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak'ta gittiği Kandıra'nın Kaltalkayası mevkisinde kayalıklardan denize atladı. Esra Ercömert'in cesedi 2 gün sonra denizde bulunarak toprağa verildi. Ecem Balcı'nın ise en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğü belirlendi. Ecem Balcı'nın, erkek arkadaşıyla cep telefonundan mesajlaşırken, Süleyman Kara'nın define bulduğundan, çok zengin olduklarından bahsettiği tespit edildi. Polis, Süleyman Kara'nın, Ecem Balcı'nın kaybolmasından sonra tarihi eser kaçakçılığından tutuklu bulunduğunu belirledi. Polis tarafından cezaevinde ifadesi alınan Süleyman Kara, Ecem Balcı'yı öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyünde ormanlık alanda yapılan çalışma ile Ecem Balcı'nın cesedi gömüldüğü yerden çıkarıldı.

YARGILAMA BAŞLADI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ecem Balcı'nın öldürülmesiyle ilgili hazırladığı iddianame, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hakkında 'çocuğu tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Süleyman Kara'nın yargılanmasına bugün başlandı. Tutuklu sanık Süleyman Kara, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanırken, Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformları üyeleri de duruşmaya katıldı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sorgusunda cinayeti itiraf edip, Ecem Balcı'nın cesedinin yerini gösteren Süleyman Kara, duruşmada yaptığı savunmasında ise suçlamaları reddetti. Baskı altında ifade verdiğini ileri süren Kara, şöyle dedi:

"Benim maktulün annesi Esra Cömert ile yaklaşık 1 yıllık gönül ilişkim oldu. Bu ilişki yılbaşından önce bitti ama dostluğumuz devam etti. Bu dönemde Ecem Balcı ile çok yakından ilgilendim. Kendisinin bizim ilişkimize karşı olduğu söylenemez. Annesinden para aldığı zaman herhangi bir sorun olmuyordu. Ancak alamadığında olumsuz davranışlar gösteriyordu. Maktulü ben öldürmüş değilim. Kaybolduğu günlerde yaklaşık 1,5 saat bir birlikteliğimiz oldu. Bu dönemde pek çok kez yaptığım gibi kendisine araba kullanmayı öğrettim. Bundan sonra gelen siyah bir ciple yanımdan ayrıldı. Bu maktulü son görüşümdü. Ecem'in kaybolduğu dönemde karakola çağrıldım, bu olaydan dolayı zannediyordum ama başka olaydan aranmam varmış. Ben başka bir olaydan dolayı tutuklanıp cezaevine gönderildim. O gün orada Ecem'in babası Gökhan ve annesi Esra da bulunuyordu. Esra, Gökhan'a yönelik 'Kızına sahip çıksaydın böyle şeyler olmazdı' şeklinde şeyler söyledi."