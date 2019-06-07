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Sorgun 11. Yağlı Güreşleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 18:54 | Son Güncelleme

Organizasyona yaklaşık 100 güreşçi katıldı

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Yağlı Güreşleri başladı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde başlayan yağlı güreşlere başpehlivanlar Mehmet Yeşilyeşil, Fatih Atlı, Hamza Köseoğlu, İsmail Koç, Furkan Durmuş Altun, Osman Aynur, Ekrem Yavuz’un yanı sıra yaklaşık 100 güreşçi katıldı.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, belediyeciliğin sadece yol, kanalizasyon, kaldırım ve su gibi hizmetlerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri de düzenlediğini söyledi.

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini aktaran Ekinci, "Allah izni ile Sorgun'u bundan sonraki günlerde daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Yağlı güreş müsabakalarını Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ve çok sayıda kişi izledi.

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Anahtar Kelimeler:
belediye güreş Sorgun

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