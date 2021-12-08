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  4. Sorgun Belediyespor’da Cizre Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Sorgun Belediyespor’da Cizre Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

08.12.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sorgun Belediyespor’da Cizre Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 12’inci haftasında 12 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde Sorgun Spor Salonu'ndaki antrenman, hafif koşu ile başladı. File önünde sıçramaların ardından sporcular topla çalıştı. Atak karşılama ve savunma, sıçrama ve blok hareketleri, top tutma, manşet, servis, smaç, geriden oyun kurma ile süren antrenman altıya altı maçla sona erdi.

Antrenman sonrası Aksoy, AA muhabirine, üst üste aldıkları yenilgilerden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ancak bu durumdan yine kendi çabalarıyla çıkacaklarını belirtti.

Hafta sonu deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor ile karşılaşacaklarını ifade eden Aksoy, "Ligde ilk yarının sonlarına geliyoruz. Önce deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor ile oynayacağız, sonrasında ise evimizde Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacağız. Hedefimiz iki de iki yapıp hem galibiyet sayımızı yükseltmek hem de devre arasına yüksek moralle girmek. Rakiplerimizi tanıyor ve güçlerini biliyoruz. Ben iki maçtan da galibiyet ile ayrılacağımızı düşünüyorum.” dedi.

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