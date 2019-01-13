Sorgun Ormanı'nda ağaç eylemi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Ormanı'nda bazı alanlarda aquapark, turizm çarşısı ve spor alanları için ihaleyle ağaç kesimi yapılması basın açıklamasıyla protesto edildi. Manavgat'ta sosyal medya üzerinden toplanan bir grup Sorgun Ormanı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, CHP eski Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Onur Güzel, Sorgun Ormanı'nda ağaçların kesilmesini katliam olarak nitelendirip, ormanların bütün dünyada koruma altında olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bizler yaşam alanlarının, ormanların, nehirlerin ve denizlerin insan eliyle kesilmediğini, kirletilmediğini görmek istiyoruz. Bu güzelim ormanların birer beton yığınına dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Bütün dünya doğal ormanları koruyor. Bilim, hukuk ve tüm dinler 'korunmalı' diyor. Ormanları beton uğruna yok ettikçe, dengeyi bozdukça, onu affetmiyor ve bedeli çok ağır oluyor." Basın açıklamasının ardından konuşan Hüseyin Güzel, Sorgun Ormanı'nda bütün Manavgatlıların hatıraları olduğunu söyleyerek, "200 senede meydana gelen bir ormanı 2 emirle 2 dakikada halkın elinden alamaz, tellerle çevirip yasaklayamazsınız. Çamlık ormanın değerini parayla ölçmeye kalmak, denizleri kaşıkla ölçmeye benzer. 'Bedelini ödedi' diyerek kendinizi temize çıkaramazsınız" dedi. Basın açıklamasına katılan çocuklar da ağaçların kesilmemesi, ormanların yok edilmemesi çağrısı yaptı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş güvenlik önlemleri alınan basın açıklamasının sona ermesinin ardından katılımcılar dağıldı.

