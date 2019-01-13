HABER

Sorgun Ormanı'nda ağaç eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 18:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Ormanı'nda bazı alanlarda aquapark, turizm çarşısı ve spor alanları için ihaleyle ağaç kesimi yapılması basın açıklamasıyla protesto edildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Ormanı'nda bazı alanlarda aquapark, turizm çarşısı ve spor alanları için ihaleyle ağaç kesimi yapılması basın açıklamasıyla protesto edildi. Manavgat'ta sosyal medya üzerinden toplanan bir grup Sorgun Ormanı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, CHP eski Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Onur Güzel, Sorgun Ormanı'nda ağaçların kesilmesini katliam olarak nitelendirip, ormanların bütün dünyada koruma altında olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bizler yaşam alanlarının, ormanların, nehirlerin ve denizlerin insan eliyle kesilmediğini, kirletilmediğini görmek istiyoruz. Bu güzelim ormanların birer beton yığınına dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Bütün dünya doğal ormanları koruyor. Bilim, hukuk ve tüm dinler 'korunmalı' diyor. Ormanları beton uğruna yok ettikçe, dengeyi bozdukça, onu affetmiyor ve bedeli çok ağır oluyor." Basın açıklamasının ardından konuşan Hüseyin Güzel, Sorgun Ormanı'nda bütün Manavgatlıların hatıraları olduğunu söyleyerek, "200 senede meydana gelen bir ormanı 2 emirle 2 dakikada halkın elinden alamaz, tellerle çevirip yasaklayamazsınız. Çamlık ormanın değerini parayla ölçmeye kalmak, denizleri kaşıkla ölçmeye benzer. 'Bedelini ödedi' diyerek kendinizi temize çıkaramazsınız" dedi. Basın açıklamasına katılan çocuklar da ağaçların kesilmemesi, ormanların yok edilmemesi çağrısı yaptı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş güvenlik önlemleri alınan basın açıklamasının sona ermesinin ardından katılımcılar dağıldı.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Sel mağduru Kınıklı çiftçiler, destek bekliyorSel mağduru Kınıklı çiftçiler, destek bekliyor
GÜNCELLEME - Bartın'da bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdüGÜNCELLEME - Bartın'da bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İddia gündemi sarsmıştı! Erdoğan'dan flaş 'özelleştirme' yanıtı

İddia gündemi sarsmıştı! Erdoğan'dan flaş 'özelleştirme' yanıtı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Törene damga vuran diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın renkli görüntüleri! Kızak kaydı, kartopu oynadı

Kızak kaydı, kartopu oynadı! Eski Bakan alkış topladı

Hastanede skandal olay! Sapık suçüstü yakalandı

Hastanede skandal olay! Sapık suçüstü yakalandı

İstanbul'daki patlama görüntüleri incelendi... DHKP-C bombacısı yakalandı!

İstanbul'da DHKP-C'nin bombacısı yakalandı!

Diyarbakır'daki vahşetin altından yasak aşk çıktı!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.