Sorgun?da iki grup arasında kavga çıktı Halit YILMAZ SORGUN, (Yozgat) (DHA)- YOZGAT?ın Sorgun ilçesinde iki grup arasında tekme tokat kavga çıktı. Gençlerin birbirine saldığı anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Sorgun?un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşları 18-20 arasında değişen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine gençler tekme tokta birbirlerine girdi. Gençlerin kavgasını gören çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Cep telefonuyla çekilen kavga anları -Gençlerin tekme tokat kavgası -Vatandaşların araya girerek ayırması ======================================

