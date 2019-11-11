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Sorgun’da kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 09:12 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Erkekli Köyü yakınlarında kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erkekli Köyü Kalecik mevki’inde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Sorgun’da kaçak kazı operasyonu

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Erkekli Köyü yakınlarında kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.
Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erkekli Köyü Kalecik mevki’inde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda A.A. ve B.K isimli 2 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde kazıda kullanılan 2 adet dedektör, 1 adet balyoz, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet çapa ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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