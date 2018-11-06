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Sorgun’da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 11:42 | Son Güncelleme

YOZGAT’ın Saraykent ilçesine bağlı Benli köyü yakınlarında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Sorgun’da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT’ın Saraykent ilçesine bağlı Benli köyü yakınlarında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Saraykent İlçe Jandarma ekipleri, Benli Köyü Karalık Mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda S.Ö., Z.Y., R.P. ve S.Y. suçüstü yakalandı.
OLAY YERİNDEN KAÇARKEN KENDİ KAZDIĞI ÇUKURA DÜŞTÜ
Şahıslardan S.Y. olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada daha önce kazılmış olan çukura düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından S.Y. Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemelerde kazıda kullanılan 1 jeneratör, 1 beton matkabı, 30 metre seyyar kablo ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Sorgun’da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındıSorgun’da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

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