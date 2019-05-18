Sorgun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Halit YILMAZ/SORGUN, (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sorgun- Çekerek karayolu Çiğdemli beldesi kavşağında meydana geldi. Kadışehri'nden Çekerek yönüne giden Tacit Gedik (49) yönetimindeki 66 LU 912 plakalı otomobil, kavşakta Sorgun'dan Çekerek yönüne giden Şakir Doğan (54) yönetimindeki 66 FZ 7042 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Tacit Gedik ile yanındaki Rasim Gedik (72), Selda Koçak (23), Mehmet Eren Koçak (4) ve Belinay Koçak (1) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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