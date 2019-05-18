HABER

Sorgun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sorgun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Halit YILMAZ/SORGUN, (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sorgun- Çekerek karayolu Çiğdemli beldesi kavşağında meydana geldi. Kadışehri'nden Çekerek yönüne giden Tacit Gedik (49) yönetimindeki 66 LU 912 plakalı otomobil, kavşakta Sorgun'dan Çekerek yönüne giden Şakir Doğan (54) yönetimindeki 66 FZ 7042 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Tacit Gedik ile yanındaki Rasim Gedik (72), Selda Koçak (23), Mehmet Eren Koçak (4) ve Belinay Koçak (1) yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Sorgun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Ankara'da telef olmuş 25 çinçilla bulunduAnkara'da telef olmuş 25 çinçilla bulundu
Başkentte dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattıBaşkentte dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.