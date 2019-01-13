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Sorgun'da kaza: 1'i ağır 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 16:49 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı.

Sorgun'da kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Çiğdemli beldesinin girişinde meydana geldi. Sorgun'dan Kadışehri'ne giden Mustafa Erbek (47) yönetimindeki 06 FF 7501 plakalı otomobil, takla atarak şarampole uçtu. Kazada, sürücü Mustafa Erbek ile otomobil içerisinde bulunan Müzeyyen Erbek (46), Arif Erbek (27), Esmanur Erbek (18) ve Gülbeyaz Erbek (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mustafa Erbek'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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