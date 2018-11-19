Soros'un Budapeşte'deki üniversitesinin Viyana'ya taşınması gündemde

VİYANA (AA) - Macaristan doğumlu Yahudi asıllı Amerikalı iş adamı George Soros, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Orta Avrupa Üniversitesini (CEU), bu ülkede yaşanan "baskılar" nedeniyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya taşımak için görüşmelerde bulundu.

Kurucusu olduğu Açık Tıp Enstitüsünün 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Viyana'da düzenlenen etkinliğe katılan Soros, Eğitim Bakanı Heinz Fassmann ile bir araya geldi.

Burada gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Fassmann, CEU'nun Viyana'ya taşınma olasılığının kendisini memnun ettiğini söyledi.

Fassmann, "Viyana'nın üniversiteler için merkez olmasını güçlü bir şekilde destekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sağcı koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) Soros'a yönelik eleştirilerine ilişkin bir üzerine Fassmann, ülkede özgür eğitimin en önemli kazanımlardan biri olduğunu belirterek, bu alandaki çabaların karalanmaması gerektiğini dile getirdi.

Basına açıklama yapmayan Soros'un Viyana ziyaretinde, konuyu Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile de görüştüğü belirtildi.