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Soros'un Budapeşte'deki üniversitesinin Viyana'ya taşınması gündemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 20:28 | Son Güncelleme

Amerikalı iş adamı George Soros, Macaristan'da bulunan Orta Avrupa Üniversitesini Avusturya'ya taşımaya hazırlanıyor

VİYANA (AA) - Macaristan doğumlu Yahudi asıllı Amerikalı iş adamı George Soros, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Orta Avrupa Üniversitesini (CEU), bu ülkede yaşanan "baskılar" nedeniyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya taşımak için görüşmelerde bulundu.

Kurucusu olduğu Açık Tıp Enstitüsünün 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Viyana'da düzenlenen etkinliğe katılan Soros, Eğitim Bakanı Heinz Fassmann ile bir araya geldi.

Burada gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Fassmann, CEU'nun Viyana'ya taşınma olasılığının kendisini memnun ettiğini söyledi.

Fassmann, "Viyana'nın üniversiteler için merkez olmasını güçlü bir şekilde destekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sağcı koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) Soros'a yönelik eleştirilerine ilişkin bir üzerine Fassmann, ülkede özgür eğitimin en önemli kazanımlardan biri olduğunu belirterek, bu alandaki çabaların karalanmaması gerektiğini dile getirdi.

Basına açıklama yapmayan Soros'un Viyana ziyaretinde, konuyu Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile de görüştüğü belirtildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ciddi sorunlar yaşayan Soros, bu gerginlik nedeniyle Budapeşte'de bulunan Açık Toplum Vakfının ofisini nisanda Berlin'e taşıma kararı almıştı.

- Macar hükümeti ve Soros krizi

Mülteci ve göçmen karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

Macar hükümeti, geçen aylarda ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlatmıştı.

Macaristan Ulusal Meclisinde 4 Nisan 2017'de kabul edilen kanuna göre, yabancı üniversitelerin ülkede faaliyet gösterebilmesi için söz konusu üniversitenin bağlı olduğu ülke ile Macaristan hükümeti arasında anlaşma imzalanmasını gerekiyor. CEU, hükümetin şartlarını yerine getirmesine rağmen Macar tarafı üniversiteyle anlaşmaya yanaşmıyor. Bu durum, Orban'ın Soros tarafından finanse edilen üniversiteyi kapatmak istediği yönünde yorumlanıyor.

- Orban da Soros bursuyla okumuştu

Soros'un bursuyla, 28 yıl önce Oxford Üniversitesinin Pembroke Kolejinde "İngiliz liberal felsefe tarihi" öğrenimi gören Macaristan Başbakanı Orban'ın, CEU'yu kapatmaya çalıştığı iddiasıyla AB'den sert tepkilere maruz kalması ve Macaristan hakkında ihlal prosedürü başlatılması, dikkatleri Macaristan'daki Soros etkisine çekti.

CEU yönetimi, 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, Macar hükümetinin aralık ayına kadar anlaşmayı imzalamaması durumunda Viyana'ya taşınma kararı aldığını duyurmuştu.

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