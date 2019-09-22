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"Şortlu polis mi olur deyip inanmıyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarında görevlendirilen martı polis timleri, bölgenin huzur ve güvenliği için günde yaklaşık 30 kilometre pedal çeviriyor - Polis memuru Musa Bulut: - "Bize 'Şortlu polis mi olur' diyorlar. Polis olduğumuza inanmıyorlar. Bazen polis kimliğimizi göstermek zorunda kalıyoruz" - Polis memuru Ali Topal: - "Kimliğini görmek istediğimiz kişiler 'Kamera şakası mı bu?' diyorlar. Polis olduğumuza inandırmak için onlara kimliğimizi gösteriyoruz"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın plajlarında, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamak için günde yaklaşık 30 kilometre pedal çeviren martı polis timleri, olaylara müdahale ederken "Şortlu polis mi olur?" deyip kendilerine inanmayanlara kimliklerini göstermek zorunda kalıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği bünyesinde 5 yıl önce bisikletli martı polis timleri oluşturdu.

Kış aylarında çevik kuvvet olarak görev yapan bisikletli polisler, 6 tim 12 kişiyle, her yıl turizm sezonunun açıldığı mayıstan itibaren sahil şeridini kontrol ediyor.

Sabah saatlerinde bisikletlerinin kontrollerini yaparak mesaiye başlayan martı timleri, 8,5 kilometrelik Konyaaltı sahil şeridinde devriye görevi yapıyor.

Vatandaşlar ve turistlerin ricalarını kırmayarak her gün onlarca öz çekim yapan timdekiler, şortlu ve bisikletli halde müdahale ettikleri olaylarda insanları, polis olduklarına inandıramamaktan yakınıyor.

- "Polisle halk arasında sıcak bir iletişim kuruldu"

Güven Timleri Büro Amirliğinde görevli komiser Ömer Faruk Alp, martı timlerinin otomobil ve motorize ekiplerin giremediği bölgelerdeki olaylara daha hızlı intikal ettiğini söyledi.

Arazi şartlarına göre bisikletlerinin bulunduğunu ifade eden Alp, martı polis timlerinin göreve başlamasıyla sahillerdeki asayiş olaylarının azaldığını dile getirdi.

Antalyalılar ve turistlerin martı timlerini ilk gördüklerinde şaşkınlık yaşadığını anlatan Alp, "Araçla geçerken gördükleri bisikletli, şortlu polislerle fotoğraf çektirmek için otomobillerini park edip yanlarına geliyorlar. Polis ile halk arasında hem sıcak bir iletişim kuruldu hem de suçlular için bisikletli polisler caydırıcı bir durum oldu." dedi.

Polislerden Musa Bulut, 5 aydır sahilde bisikletiyle görev yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Vatandaşların şortlu ve bisikletli polisleri görünce şaşırdığını anlatan Bulut, "Bize 'Şortlu polis mi olur?' diyorlar. Polis olduğumuza inanmıyorlar. Bazen polis kimliğimizi göstermek zorunda kalıyoruz. 'Sahil güvenlik ya da özel güvenlik birimi misiniz?' diye soruyorlar. Polis olduğumuzu ve martı timlerini anlatınca mutlu oluyorlar. Kendilerini daha güvende hissediyorlar." diye konuştu.

- "Polisiz dediğimizde duraksıyorlar"

Polis memuru Battal Ciriş ise bisikletlerinin pedallarını vatandaşların huzur ve güvenliği için çevirdiklerini belirtti.

Hem mesleğini hem de bisiklet kullanmayı sevdiğine değinen Ciriş, "İşimizi severek yapıyoruz. Sahildeki tüm olaylara çok hızlı müdahale ediyoruz. Olay yerine geldiğimizde vatandaşlar önce şaşkınlıkla bir bakıyor. 'Polisiz' dediğimizde duraksıyorlar. Konyaaltı ve Lara dünyanın göz bebeği sahiller. Herkes buraya gelmek istiyor ama bizim görev yerimiz burası. Kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Kamera şakası mı bu diyorlar"

Ali Topal ise günde yaklaşık 30 kilometre bisiklet kullandığını, yaklaşık 5 kilogram verdiğini dile getirdi.

Hem işlerini yaptıklarına hem de sağlıklı kaldıklarına dikkati çeken Topal, "Kimliğini görmek istediğimiz kişiler 'Kamera şakası mı bu?' diyorlar. Böyle olunca polis olduğumuza inandırmak için onlara kimliğimizi gösteriyoruz." dedi.

Muhammet Yılmaz da 2 yıldır martı polis timinde görev yaptığını bildirdi.

Profesyonel bisiklet sporcusu gibi kondisyona sahip olduklarına işaret eden Yılmaz, "Bisikleti çok seviyordum. Allah da bana böyle bir görev nasip etti. Hem vatandaşlarımızın huzurunu sağlıyoruz hem de bisiklete biniyoruz. Görevimizi icra ederken spor da yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ahmet Demircan ise bisikletli martı timlerinin göreve başlamasıyla daha güvenli ve huzurlu şekilde denize girmeye başladıklarını kaydetti.

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