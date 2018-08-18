"Soruları çözdükçe mutlu oluyorum"

Bangkok'ta 16 ülkeden yaklaşık bin 400 öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda kendisini gösteren Yusuf Kağan Çiçekdağ altın madalyaya hak kazandı ve Türk bayrağıyla çıktığı sahnede madalyasını aldı.

Bölgesel organizasyonların ardından Antalya Üniversitesince düzenlenen Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nda 9'uncu sınıflar kategorisinde altın madalya kazanan Çiçekdağ, Kanguru Matematik Yarışması'nda da Türkiye birinciliği elde ederek Tayland'da düzenlenen Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

İzmir'de özel bir lisenin 9'uncu sınıf öğrencisi olan Çiçekdağ'ın küçük yaşta başlayan matematik sevgisi zamanla tutkuya dönüştü. Bu alandaki yeteneğinin keşfedilmesi sonrası Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi'nde özel eğitim alan Çiçekdağ, bu süreçte ulusal yarışmalara katılmaya başladı.

Çiçekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada sayılara olan ilgisinin küçük yaşta başladığını ve daha sonrasında bunun kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü belirtti.

Okul hayatına başladıktan sonra matematik dersini çok sevdiğini ve bu dönemde matematik olimpiyatlarıyla ilgilenen öğretmeniyle tanıştığını aktaran Çiçekdağ, 6. sınıftan itibaren matematik yarışmalarına girmeye başladığını ifade etti.

Hayatında matematiğin ayrı bir yeri olduğunu, girdiği yarışmalardan elde ettiği derecelerin kendisini daha da motive ettiğini söyleyen Çiçekdağ, hayatın her anında matematiği düşündüğünü, yarışmalar için her gün ortalama 4 saat çalıştığını dile getirdi.

Çiçekdağ, Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda sonuçlar açıklandığında çok mutlu olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Altın madalyaya hak kazandığımı öğrendiğimde heyecanlandım. Sahneye çağırmaya başladılar, uluslararası bir yarışma olduğu için Türk bayrağıyla çıktım. Çok güzel bir his, gururlandım. Matematik bana ayrı bir zevk veriyor, bazı öğrenciler matematiği sevmez ama benim için durum başka. Güzel sorular çözdükçe mutlu oluyorum ve bu beni daha çok motive ediyor. Arkadaşlarımla matematik çalıştığımızda onlara bazen yardımcı oluyorum, bu da beni iyi hissettiriyor."