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"Soruları çözdükçe mutlu oluyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Matematik sevgisini tutkuya dönüştüren İzmirli lise öğrencisi, ulusal yarışmaların ardından Tayland'da düzenlenen Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'ndan da altın madalyayla döndü - 9'uncu sınıf öğrencisi Yusuf Kağan Çiçekdağ: - "Uluslararası bir yarışma olduğu için sahneye Türk bayrağıyla çıktım, çok güzel bir his, gururlandım"

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Matematik konusundaki yeteneğiyle ulusal yarışmalarda çeşitli başarılara imza atan lise öğrencisi Yusuf Kağan Çiçekdağ, ilk kez katıldığı Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

İzmir'de özel bir lisenin 9'uncu sınıf öğrencisi olan Çiçekdağ'ın küçük yaşta başlayan matematik sevgisi zamanla tutkuya dönüştü. Bu alandaki yeteneğinin keşfedilmesi sonrası Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi'nde özel eğitim alan Çiçekdağ, bu süreçte ulusal yarışmalara katılmaya başladı.

Bölgesel organizasyonların ardından Antalya Üniversitesince düzenlenen Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nda 9'uncu sınıflar kategorisinde altın madalya kazanan Çiçekdağ, Kanguru Matematik Yarışması'nda da Türkiye birinciliği elde ederek Tayland'da düzenlenen Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Bangkok'ta 16 ülkeden yaklaşık bin 400 öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda kendisini gösteren Yusuf Kağan Çiçekdağ altın madalyaya hak kazandı ve Türk bayrağıyla çıktığı sahnede madalyasını aldı.

Çiçekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada sayılara olan ilgisinin küçük yaşta başladığını ve daha sonrasında bunun kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü belirtti.

Okul hayatına başladıktan sonra matematik dersini çok sevdiğini ve bu dönemde matematik olimpiyatlarıyla ilgilenen öğretmeniyle tanıştığını aktaran Çiçekdağ, 6. sınıftan itibaren matematik yarışmalarına girmeye başladığını ifade etti.

Hayatında matematiğin ayrı bir yeri olduğunu, girdiği yarışmalardan elde ettiği derecelerin kendisini daha da motive ettiğini söyleyen Çiçekdağ, hayatın her anında matematiği düşündüğünü, yarışmalar için her gün ortalama 4 saat çalıştığını dile getirdi.

Çiçekdağ, Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda sonuçlar açıklandığında çok mutlu olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Altın madalyaya hak kazandığımı öğrendiğimde heyecanlandım. Sahneye çağırmaya başladılar, uluslararası bir yarışma olduğu için Türk bayrağıyla çıktım. Çok güzel bir his, gururlandım. Matematik bana ayrı bir zevk veriyor, bazı öğrenciler matematiği sevmez ama benim için durum başka. Güzel sorular çözdükçe mutlu oluyorum ve bu beni daha çok motive ediyor. Arkadaşlarımla matematik çalıştığımızda onlara bazen yardımcı oluyorum, bu da beni iyi hissettiriyor."

Çiçekdağ, TÜBİTAK tarafından yapılacak ikinci basamak sınavına hazırlandığını ve sınavlar sonrası Milli Takım'a girebilmek için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Emine Ece Güleç de Yusuf Kağan Çiçekdağ'ın merkezdeki matematik olimpiyatı gruplarından ders aldığına işaret ederek "Asya olimpiyatlarında altın madalya alarak Türk bayrağını dalgalandırdı, bu da bizi çok mutlu etti." dedi.

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