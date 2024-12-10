Soruları öncesinden aldıkları sınavı "kazanmışlar": Ankara merkezli birçok ilde düğmeye basıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; 2010 KPSS’de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı tespiti olan ve örgüt nezdinde Konya il muhasebe sorumlusu olduğuna dair beyanlar bulunan 1 şüpheli, yine haklarında KPSS çalışma evlerinde kaldıklarına dair beyan bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

SORULARI ÖNCESİNDEN ALDIKLARI SINAVI "KAZANMIŞLAR"

Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 21 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır