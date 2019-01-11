HABER

Soruları sızdıran ÖSYM çalışanı itirafından dönünce tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 18:13 | Son Güncelleme

FETÖ'nün ÖSYM'deki yapılanmasına ilişkin davanın sanıklarından Muhammet Emin Akçelik, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere verdiği ifadede, soruların nasıl sızdırıldığına dair itirafını inkar edince tutuklandı - Akçelik'in soruşturma aşamasındaki ifadesi: - "Süleyman Salın'ın, sınav sorularını WSUS isimli sanal sunucudan alarak, Fetullah Gülen cemaati mensuplarına verilmek üzere cemaat abisi olan Bekir Şimşek'e götürdüğünü düşünüyorum" - "Sınav sorularının sisteme kopyalanması ve kurum dışına çıkartılması işlemi, Salın ve Kargı ve benim bilgim dahilinde olmuştur"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezindeki (ÖSYM) yapılanmasına ilişkin davanın sanıklarından Muhammet Emin Akçelik, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere verdiği ifadedeki itirafını inkar edince tutuklanmasına karar verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık savunmalarıyla devam edilen duruşmada, soruşturma aşamasında itirafçı olan tutuksuz sanık Akçelik ifade verdi.

Üzerine atılı, "silahlı terör örgütüne üye olma", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Akçelik, soruşturma aşamasındaki beyanlarını da kabul etmediğini söyledi.

Diğer sanıkların da savunmalarının ardından ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanık Akçelik hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildiğini balertte.

Heyet, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 13 Mart 2019'da devam edilecek.

- Soruların nasıl elde edildiğini anlatmıştı

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olan eski ÖSYM çalışanı Muhammet Emin Akçelik, sınav sorularının sanal sunucuya kopyalanarak sızdırıldığını anlatmıştı.

Davanın firari sanıklarından Kazım Kargı ile ÖSYM'de çalışmaya başlamasından sonra tanıştığını dile getiren Akçelik, ÖSYM çalışanı olan firari Süleyman Salın'ın 2014 başlarında kendisinden sistem yöneticisi olduğu için sanal bir sunucu kurmasını istediğini, bunun üzerine "WSUS" isimli bir sanal sunucu kurduğunu söylemişti.

Söz konusu sanal sunucunun, sınav sorularının basıma götürülmek üzere SIR cihazına yüklendiği sırada, dosyaların ProNMS yazılımı aracılığıyla bir kopyasının da WSUS'a atılmasını sağlamak olduğunu anlatan E.A, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir kez Süleyman Salın'ın içinde sınav sorularının olduğunu düşündüğüm bir CD ile odadan çıktığını gördüm. Salın, Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında bulunan ve ortak olarak kullanılan A-2009 numaralı sistem yöneticisi odasına genelde öğle arası gelirdi. Soruları da bu sırada aldığını düşünüyorum. Salın'ın, sınav sorularını WSUS isimli sanal sunucudan alarak Fetullah Gülen cemaati mensuplarına verilmek üzere cemaat abisi olan Bekir Şimşek'e götürdüğünü düşünüyorum. Sınav sorularının sisteme kopyalanması ve kurum dışına çıkartılması işlemi Salın ve Kargı ve benim bilgim dahilinde olmuştur. Yaptıklarımızdan pişmanım."

PARTNERBir dönemin TV yıldızıydı... '10 yıldır işsizim'Bir dönemin TV yıldızıydı... '10 yıldır işsizim'
Safranbolu’da 5 plastik şişe getirene bez çanta kuyruğuSafranbolu’da 5 plastik şişe getirene bez çanta kuyruğu
Okula misafir öğrenci kararına, velilerden tepkiOkula misafir öğrenci kararına, velilerden tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Muhammet Emin Akçelik ösym

En Çok Okunan Haberler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Annesinin son paylaşımı yürekleri burktu!

Annesinin son paylaşımı yürekleri burktu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Soylu imzaladı! 81 ilin valiliklerine gönderildi

Soylu imzaladı! 81 ilin valiliklerine gönderildi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Murat Kurum'un imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Bakan'ın imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

Şanlıurfa'da 9 aylık işe 44 bin başvuru

Tribünler bu kez maç için değil, kura çekimi için doldu

Okulun bodrumunda skandal olay! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.