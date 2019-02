"Sorumlular en ağır şekilde cezasını çekecek"

"Öyle bir şey çıkmadı. Adil müşavirin verdiği oradaki belgelerde Türkiye'de yargılamaların bağımsız şekilde yapıldığı, Yargıtayın bu tür davalarla ilgili bazılarını bozduğunu, bazılarını onadığını Yargıtayın içtihatlarını söyleyen birtakım ifadeler var. Bu konuyla ilgili, iadesine matuf olsun diye yaptığı birtakım beyanlar var. Bu beyanlara rağmen bile iadesi gerekiyordu bu beyanlar iadesini kuvvetlendiren beyanlar ama usule dair, idare hukukuna dair birtakım mekanizmalar belki işlenmediği için yapıldı soruşturma, şu an için öyle bir bulgu yok. Esasen söylediği şeyler de, yani tüm bunlara rağmen bile Akın İpek’in verilmesi gerekirdi, iadesine yönelik o beyanlardı. Ama bizim yine o konuda idareten bazı usulü şeyler eksik olduğu için yaptığımız itirazlar oldu. Dolayısıyla o konuda herhangi bir o şekilde bir bulguya rastlanmadı."

- Sığınma evlerinde kalanların oy kullanma talebi

Sığınmaevlerinde kalan kadınların oy kullanma isteği ve görme engelli vatandaşların kabartma oy kullanma talepleri olduğuna dair soru üzerine Bakan Gül, şu yanıtı verdi:

"Seçime ilişkin düzenlemeler, artık seçim sürecinde söz konusu olamaz. Engelli vatandaşlarımızla ilgi 24 Haziran Seçimlerinde düzenleme yaptık. Bir vatandaşımızın iradesini ortaya koymakta hangi konular engelse bunları kaldırmak boynumuzun borcu. Bu hususlarda elbette TBMM takdir edecektir ama bizler de teknik olarak her türlü desteği veririz. Çünkü her vatandaşımızın oyu değerlidir. Her vatandaşımızın şehrine, Türkiye'ye dair söyleyecek sözü vardır. AK Parti olarak daha fazla katılım, daha fazla demokrasi bizim temel yaklaşımımızdır. Bu hususlarda elbette çalışmalar yapılabilir."

FETÖ üyesi olmakla suçlanan tutuklu ve hükümlülerin oy kullanmak için dilekçe verdiği hatırlatılarak, organize bir hareketin söz konusu olup olmadığı sorulan Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye'de seçimler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) marifetiyle yargı gözetiminde yapılır. Hiç kimsenin bu hususla ilgili illegal hukuk dışı bir çabasına kimse izin veremez. Bu konuda YSK kararları açıktır, YSK'nin kararları dışında hiçbir şekilde illegal hukuk dışı bir çabayı hiçbir şekilde ülkemiz korumaz. Türkiye, her zaman seçimleri şaibesiz yapmıştır. Bu konuda devletimiz her türlü tedbiri almıştır, almaktadır. O yüzden milletimiz müsterih olsun, sandığa gönül huzuru içerisinde girsin. Hangi tercihte bulunuyorsa ülkemizin, şehrimizin geleceği için oyunu kullansın. Bu tür sorunları hiçbir şekilde Türkiye'de sorun oluşturmayacak konulardır."