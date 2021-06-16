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Sorumluluk sınavı ne zaman? İşte 2021 sorumluluk sınavı konuları...

16.06.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler lise sorumluluk sınavlarının ne zaman olduğunu araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderildi. Bunun ardından öğrenciler "Sorumluluk sınavı ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 2021 sorumluluk sınavı konuları...

Sorumluluk sınavı ne zaman? İşte 2021 sorumluluk sınavı konuları...

Dönem içerisinde derslerden başarısız olan öğrenciler sorumluluk sınavı ile başarısız olduğu dersleri verme imkanına sahip oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sene sonu iş ve işlemler konulu yazıyı illere gönderdi. Peki Sorumluluk sınavı ne zaman? İşte 2021 sorumluluk sınavı konuları...

SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN? İŞTE 2021 SORUMLULUK SINAVI KONULARI

Koronavirüsten dolayı dönem boyu uygulanan uzaktan eğitim sürecini göz önüne alan Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde sınıf geçme koşullarına ilişkin düzenlemelerde bulundu. Buna göre karneler yalnızca birinci dönem ya da iki döneme de ait puanlara göre düzenlenecek. Her iki döneme ait hiç yazılı sınav ya da performans, proje notu olmayan öğrencilerin velileri ile görüşülecek. Bu kişiler için ikinci dönem sınavlarına girmeleri talep edilecek. Sınav olmayan öğrenciler tüm derslerden sorumlu olacak ve üst sınıfa geçecek. Yıl sonu başarı puanı 50'den düşük olan hazırlık öğrencileri ise sorumlu olarak 9. sınıfa geçecek.

Sorumluluk sınavlarında lise öğrencileri ikinci dönem başarısız oldukları derslerden sorumlu olacak.

Sorumluluk sınavı ne zaman? İşte 2021 sorumluluk sınavı konuları...

Söz konusu yazıya göre lise son sınıf öğrencilerinin diplomaları, uzaktan eğitimin bittiği 2 Temmuz esas alınarak hazırlanacak. Derslerde başarı gösteremeyen öğrenciler 21 Haziran ve 2 Temmuz arasında sorumluluk sınavına girerek dersleri vermeye çalışacak.

Mesleki ve teknik liselerde okuyan 12. sınıf öğrencilerine ilişkin ise zorunlu stajlarından muaf tutulduğu bilgisi yer aldı. Pandemi nedeniyle öğrenciler karnelerini elektronik ortamda görüntüleyebilecek. Karneyi basılı halde almayı talep eden öğrencilerin okul müdürlüğüne gidip başvuru yapması gerekmekte.

SORUMLULUK SINAVI NEDİR?

Sorumluluk sınavları lise ve hazırlık öğrencileri için her yıl düzenlenir. Yıl sonu başarı puanının 50 olmadı gerekmektedir. Söz konusu sınav eğitim ve öğretimin başında gerçekleşir. Dönem sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için de aynı şekille hafta içinde ek bir sınav gerçekleşir.

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