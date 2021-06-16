Dönem içerisinde derslerden başarısız olan öğrenciler sorumluluk sınavı ile başarısız olduğu dersleri verme imkanına sahip oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sene sonu iş ve işlemler konulu yazıyı illere gönderdi. Peki Sorumluluk sınavı ne zaman? İşte 2021 sorumluluk sınavı konuları...

SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN? İŞTE 2021 SORUMLULUK SINAVI KONULARI

Koronavirüsten dolayı dönem boyu uygulanan uzaktan eğitim sürecini göz önüne alan Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde sınıf geçme koşullarına ilişkin düzenlemelerde bulundu. Buna göre karneler yalnızca birinci dönem ya da iki döneme de ait puanlara göre düzenlenecek. Her iki döneme ait hiç yazılı sınav ya da performans, proje notu olmayan öğrencilerin velileri ile görüşülecek. Bu kişiler için ikinci dönem sınavlarına girmeleri talep edilecek. Sınav olmayan öğrenciler tüm derslerden sorumlu olacak ve üst sınıfa geçecek. Yıl sonu başarı puanı 50'den düşük olan hazırlık öğrencileri ise sorumlu olarak 9. sınıfa geçecek.

Sorumluluk sınavlarında lise öğrencileri ikinci dönem başarısız oldukları derslerden sorumlu olacak.