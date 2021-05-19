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Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB sorumluluk sınav başvuruları için tarihi açıkladı  

19.05.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sorumluluk sınav tarihleri paylaşıldı. Liselerde sınavların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tekrardan düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama konusunda tercih hakkı verecek.

Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB sorumluluk sınav başvuruları için tarihi açıkladı  

2020-2021 eğitim-öğretim yılının 2. döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama kararı velilerin vereceği dilekçelerle belli olacak. 21 Mayıs’a kadar okulların müdürlüklerine başvuru yapılması isteniyor.

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yılının son 2 haftası içinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak.

12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihlerde yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dahil edildi.

Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB sorumluluk sınav başvuruları için tarihi açıkladı

Öte yandan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 1. ve 2. döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti sebebiyle girmeyenlerle 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti sebebiyle katılamayacaklara yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Milli Eğitim Bakanlığı
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