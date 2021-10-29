Sorumluluk sınavı tarihi açıklandı mı? Liselerde ek sorumluluk sınavına kimler girecek?

31 Aralık 2021 tarihine kadar kesin kayıtların yapılması gereken öğrenciler lise ek sorumluluk sınavlarına katılım gösterecek. Böylelikle öğrencilerin gözleri 2021 lise sorumluluk sınavı tarihine ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte merak edilenler...

LİSELERDE EK SORUMLULUK SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Ek sorumluluk sınavları yalnızca bu sene geçerli olmak üzere kasım ayında gerçekleştirilecek. MEB sorumluluk sınav tarihi ise henüz belli olmadı.

SORUMLULUK SINAVLARINA KİMLER GİRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için kasım ayında ek sorumluluk sınavının gerçekleştirilmesine karar verdi.

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yıllarının koronavirüs nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle tamamlandığı hatırlatıldı. Bu süreçte lise öğrencilerinin sorumlu olunan ders sayısına bakılmadan başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlandığı belirtildi.

Söz konusu yazının devamında, bu durumdan sebebiyle bazı öğrencilerin sorumluluğu bulunan ders sayısının arttığı ve takvimine göre yapılan sorumluluk sınavlarında derslerin tamamının sorumluluğunun kalkmasının mümkün olmadığına işaret edilerek öğrenci ve velilerden taleplerin geldiği belirtildi. Böylece ortaöğretim kurumlarının 10, 11, 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12. sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak, 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildi.



