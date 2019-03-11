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"Sorun gereğini yerine getiremeyen Rum tarafıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu: - "Sorun, BM parametrelerinde veya federasyon modelinde değildir; sorun, bunların gereğini yerine getiremeyen Rum tarafıdır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin siyasi eşitliğin temel parametrelerden biri olduğunu ve tartışılamayacağını belirterek, "Sorun, BM parametrelerinde veya federasyon modelinde değildir; sorun, bunların gereğini yerine getiremeyen Rum tarafıdır." dedi.

TAK ajansının haberine göre, Burcu, Kıbrıs TV'de canlı yayın konuğu olduğu programda, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anastasiadis'in bugün siyasi eşitliği ve bir olumlu oyu çarpıtarak veto olarak sunmaya çalıştığını belirten Burcu, "Bir olumlu oy, siyasi eşitliğin gerçekleşmesi için karar alma süreçlerine etkin katılıma ilişkin bir düzenlemedir. Veto ise alınan karar sonrasına ilişkin bir durumdur. Etkin katılım ile vetonun bir ilgisi yoktur. Bu noktada da gerek kendi toplumunda gerekse uluslararası alanda sıkışmış bir Anastasiadis var." ifadesini kullandı.

Burcu, Kıbrıs Türk toplumunun ve liderliğinin, verdiği haklı mücadeleyi çok iyi anlattığını dile getirerek, "Sorun BM parametrelerinde veya federasyon modelinde değildir; sorun bunların gereğini yerine getiremeyen Rum tarafıdır. Bunun anlaşılmayan görülmeyen bir tarafı yoktur." ifadesini kullandı.

Sözcü Burcu, Anastasiadis'in, siyasi eşitlik konusundaki temel BM parametresinden caymaya çalışması, federal çözüm hedefinden sapma manevraları, hidrokarbonlar konusundaki tek yanlı tutumunu sürdürmesi nedeniyle kendi toplumu içinde de tarihte görülmemiş düzeyde ciddi şekilde eleştirildiğini kaydetti.

Federasyon hedefinin öldüğünü söyleyenlerin de bunu maksatlı olarak, halkın kafasını karıştırmak için yaptığını ifade eden Burcu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bize Kıbrıs Türk tarafı olarak düşen, haklı ve kararlı duruşumuzdan caymak değil aksine haklarımızı koruyan, eşitliğimizi, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi esas alan bu çözüm çerçevesini zorlamak, dünyaya da bunu anlatmaktır. Yeni bir şey bulunmuş gibi 'Rumlar istemez biz de cayalım' deniyor. 2004'teki referandumda Kıbrıs Türk toplumu, federal çözüm için yüzde 65 olumlu oy kullanırken, şimdi vazgeçelim diyen bu çevreler, o günlerde kapı kapı gezerek, Rumların ekmeğine yağ sürecek şekilde halkımızın da hayır demesi için çalıştı. O dönemde istemedikleri şeyi, şimdi de istemiyorlar. Yeni bir durumları yoktur."

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Kıbrıs müzakereleri KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu

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