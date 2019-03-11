"Sorun gereğini yerine getiremeyen Rum tarafıdır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin siyasi eşitliğin temel parametrelerden biri olduğunu ve tartışılamayacağını belirterek, "Sorun, BM parametrelerinde veya federasyon modelinde değildir; sorun, bunların gereğini yerine getiremeyen Rum tarafıdır." dedi.

TAK ajansının haberine göre, Burcu, Kıbrıs TV'de canlı yayın konuğu olduğu programda, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anastasiadis'in bugün siyasi eşitliği ve bir olumlu oyu çarpıtarak veto olarak sunmaya çalıştığını belirten Burcu, "Bir olumlu oy, siyasi eşitliğin gerçekleşmesi için karar alma süreçlerine etkin katılıma ilişkin bir düzenlemedir. Veto ise alınan karar sonrasına ilişkin bir durumdur. Etkin katılım ile vetonun bir ilgisi yoktur. Bu noktada da gerek kendi toplumunda gerekse uluslararası alanda sıkışmış bir Anastasiadis var." ifadesini kullandı.

Burcu, Kıbrıs Türk toplumunun ve liderliğinin, verdiği haklı mücadeleyi çok iyi anlattığını dile getirerek, "Sorun BM parametrelerinde veya federasyon modelinde değildir; sorun bunların gereğini yerine getiremeyen Rum tarafıdır. Bunun anlaşılmayan görülmeyen bir tarafı yoktur." ifadesini kullandı.