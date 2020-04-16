Sorunları bitmiyor: Samsung Galaxy S20 Ultra yeşil ekran sorunu yaşıyor!

Samsung Galaxy S20 Ultra büyük umutlarla piyasaya sürüldü. Samsung'un arkasında durduğu ve donanımıyla da hayli güçlü olan akıllı telefon, bazı kullanıcı şikayetleri ile bu olumlu havasını yitirmeye başladı. Zira, dün gelen bilgiler bazı Samsung Galaxy S20 Ultra modellerinde ısınma problemi yaşandığı, bu problemin de kamerayı etkilediği ortaya çıkmıştı. Sorun içinde sorun yaşayan Samsung Galaxy S20 Ultra'nın bugün 'yeşil mi yeşil' bir sorunu daha ortaya çıktı.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA YEŞİL EKRAN SORUNU İLE GÜNDEMDE

Galaxy S20 Ultra kullanıcıları, forumlarda yeni bir sorunun varlığından yakındı. Bu soruna göre Galaxy S20 Ultra'ların bazılarının ekranı yeşile dönüyor. Kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre, ekranın yeşile dönüşü Exynos 990 işlemcili Samsung Galaxy S20 Ultra'larda 120 Hz ve 90Hz yenileme hızında çalışırken oluyor. Galaxy S20 Ultra yeşil ekran sorunu %30 ve altı parlaklık değerinde daha da belirginleşiyor. Forumlarda şikayet girdisi oluşturan kullanıcılar, kendi aralarında buna bir çözüm yolu bulmuş durumda ancak bu yeterli bir önlem değil.