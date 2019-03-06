"Sorunları halının altına süpürerek süreci yönettiler"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de CHP'nin idaresindeki büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, sorunları çözmek yerine halının altına süpürerek süreci yönettiğini savundu.

Partisinin Konak ilçesi Eşrefpaşa semtindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Dağ, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de 1 milyona yakın konuttan 780 bininin imar barışı için başvurduğunu aktardı.

Kentin çözümlerinin yıldan yıla zorlaştığını dile getiren Dağ, "Mevcut büyükşehir ve ilçe belediyelerini 20-25 yıldır idare eden zihniyet, sorunları çözmek için adım atmak yerine halının altına süpürerek süreçleri yönetti. 5 yıl önce ufak tefek işlerle çözüme kavuşturulabilecek olan sorunlar, 5 yıl içinde zor hale geldi, bir 5 yıl sonra neredeyse imkansızı konuşur hale geleceğiz. 24 gün sonra vereceğimiz karar, 5 yıl süresince bizim nasıl ve ne şekilde yönetileceğimizin en büyük göstergesi olacak." diye konuştu.

Dağ, AK Parti'nin 16 yıldır iktidar olduğunu, bu süreçte İzmir'in dört bir yanına büyük hizmetler kazandırdıklarını ve bunları kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.