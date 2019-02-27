İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gönül belediyeciliğiyle İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmanın boyunlarının borcu olduğunu belirterek, "İstanbul'un sorunlarını biliyoruz. Sorunları torunlara bırakacak değiliz." dedi.

Çekmeköy Taşdelen'de düzenlenen mitingde halka hitap eden Yıldırım, AK Parti iktidarının hizmetlerini anlatarak, hem kendisi hem de Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz için destek istedi.

- "Çekmeköy'e dünyanın en iyi metrosunu yaptık"

Çekmeköy'ün genç bir ilçe olmasına rağmen kısa sürede gelişerek bütün İstanbul'un ilgisini çeken duruma getirildiğini aktaran Yıldırım, "Çekmeköy'e dünyanın en iyi metrosunu yaptık. Dünyada metrolar arasında yarışma oldu. Çekmeköy metrosu, sürücüsü olmayan metrolar arasında dünyanın en iyisi seçildi. Çekmeköy'e de en iyisi en güzel yakışır." diye konuştu.

Yıldırım, yeni bir seçime sayılı günler kaldığına dikkati çekerek, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Büyükşehir Belediyesi için kendisinin, Çekmeköy Belediyesi için de Ahmet Poyraz'ın yarışacağını hatırlattı.