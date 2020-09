"Sorunun Çözümü İçin Ermenistan İşgal Ettiği Topraklarından Çıkmalıdır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki ülke arasında yaşanan krizin tek çözümünün Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu “Karabağ sorununun tek çözümü Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesidir. AGİT bu sorunun çözümü konusunda hiçbir adım atmadı. Artık bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Biz Türkiye olarak çok çaba sarf ettik ama bu çabalarımızın da bir faydası olmadı. Azerbaycan’la Ermenistan’ı eşit tutmamaları gerekiyor. Ama söz konusu Azerbaycan olunca toprakları işgal edilen Azerbaycan’la, işgalci Ermenistan’ı eşit tutuyorlar bu yanlış bir şey. Biz Türkiye ve Türk halkı olarak kardeş Azerbaycan’ın yanındayız. Azerbaycan’ın işgal edilen toprakları kurtulsun bir milyonu aşkın Azeri kardeşimiz topraklarına geri dönebilsin. Bir millet iki devletin gereğini yapıyoruz. Dünyanın her yerinde kardeş Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.

Çavuşoğlu’nun ardından açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Azerbaycan’a yapılmış saldırının Türkiye’ye yapılmış saldırı anlamına geldiğini söyledi. Kurtulmuş “Azerbaycan tarihi bir dönemden geçiyor. Dost ve kardeş Azerbaycan halkıyla dayanışmamızı göstermek için buradayız. Sonuna kadar her platformda, masada, sahada her hal ve şart altında Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Ermenistan, Kafkaslardaki barışı bozacak şekilde saldırgan ve şımarık bir şekilde açık bir saldırıda bulunmuştur. Bu bir provokasyondur. Azerbaycan ve Türkiye tabi ki bu provokasyona karşı sessiz kalmayacak. Azerbaycan’ın bir köyüne yapılmış bir saldırı, Türkiye’nin bir köyüne yapılmış bir saldırıdır. Ermenistan’ın bu haksız saldırganlığına taraf olmak uluslararası hukuku çiğnemektir. Her kim Ermenistan’ın sırtını sıvazlıyorsa, Ermenistan’ın işlediği suçlara da ortak oluyordur. Dağlık Karabağ hak ettiği topraklar olarak yeniden Azerbaycan’ın olacaktır” ifadelerini kullandı.