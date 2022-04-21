‘‘Soruşturma Alec Baldwin’i Akladı’’

Amerikalı aktör Alec Baldwin’in avukatı, New Mexico eyaletinde yürütülen soruşturmanın Baldwin’i akladığını bildirdi. ‘‘Rust’’ filminin setinde Baldwin’in elindeki silahın patlaması görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne Joel Souza’nın ise yaralanmasına neden olmuştu.

New Mexico İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi, Western türündeki Rust filminin setinde geçen Ekim ayında meydana gelen olayın ardından yürüttüğü altı aylık soruşturmanın bulgularını yayınladı.

Soruşturma sonucunda görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açanın Rust filminin prodüksiyon şirketinin ‘‘kasti’’ güvenlik ihlalleri olduğu belirtildi ve şirkete maksimum ceza olan 137 bin dolar para cezası verildi.

Baldwin’in avukatları müvekkilinin yapım üzerindeki yetkisinin senaryo değişiklikleri ve oyuncu kadrosunun onaylanmasıyla sınırlı olduğunu söyledi ve soruşturmanın ele aldığı konularda yetkisi olmadığını belirtti.

Baldwin’in avukatları tarafından yapılan ve aktörün Instagram hesabından yayınlanan açıklamada, raporda aktörün silahın boş olduğunu sandığı açıklamasına yer verilmesi ve böylece temize çıkartılmasını takdir ettikleri belirtildi, ‘‘New Mexico yetkililerinin bu kritik konulara açıklık getirmesinden memnunuz” denildi.

Hutchins, Baldwin'in elinde tuttuğu tabancanın bir prova sırasında canlı mermi ateşlemesiyle hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

New Mexico Çevre Dairesi, soruşturmanın sonucunda prodüksiyon firmasının ateşli silah güvenlik prosedürlerinin uygulanmadığından haberdar olduğu ve tehlikelere ‘‘açık kayıtsızlık’’ gösterdiği sonucuna varıldığını belirtti.

Rust Film Prodüksiyon sözcüsü Stefan Friedman ise dün yaptığı açıklamada şirketin soruşturmanın vardığı sonuca katılmadığını ve temyize gitmeyi planladığını kaydetti.

Soruşturmada Rust yönetiminin set çalışanlarının setteki ateşli silahlarla ilgili kaygılarını görmezden geldiği sonucuna varıldı.

Raporda Rust yönetiminin ateşli silahların güvenliğinden sorumlu personele, alınan mühimmatı inceleyerek silahlarda gerçek mermi bulunmadığından emin olmaları için yeterli zaman tanımadığı belirtildi.

Santa Fe İlçesi Şerif Ofisi ve Santa Fe İlçesi Bölge Savcısı’nın görüntü yönetmeninin ölümüne dair adli soruşturmaları ise devam ediyor.

