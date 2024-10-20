'Soruşturma derinleştirildi' Bakan Tunç'tan 'yenidoğan çetesi' açıklaması 'Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez'

Türkiye, yenidoğan çetesi skandalıyla sarsıldı. Ortaya çıkan her bir detay, tüm Türkiye'nin kanını dondururken gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. Son olarak yenidoğan çetesi soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

"SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ"

"2023 yılının 27 mart tarihinde CİMER'e bir vatandaşımızın ihbarıyla başlayan bir süreç oldu. Yenidoğan yoğun bakım üniteleriyle ilgili olarak bir şikayet geldi. Maddi çıkar sağlandığına ve ihmal suretiyle bebeklerin ölümüne neden olunduğuna ilişkin ihbar geldi. Hem idari soruşturma hem de adli soruşturma olarak suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma derinleştirildi. Hem maddi menfaat sağlama hem de bebeklerin ölümüne neden olma bakımından soruşturma derinleştirildi.

"İDDİANAME BAKIRKÖY AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE SUNULMUŞ DURUMDA"

Deliller toplandı. Bunlar toplanırken Savcılığımız Sağlık Müdürlüğü ile de irtibatta oldu. Onların korunması, hayata tutunmasıyla ilgili olarak da titiz davranıldı. Tespit edilen suç kayıtları, suçlular bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırma ve soruşturmanın neticesinde 47 kişi gözaltına alındı. 4'ü doktor, 18'i hemşire, hastane görevlileri de var... 22 kişi tutuklandı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş durumda.

SAVCIYI TEHDİT SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Savcıyla ilgili kamuoyuna yansıyan tehdit durumu oldu, ayrıca soruşturma açıldı. Hiç kimse yargı mensuplarını tehdit edemez ve korkutamaz. O kapsamda da özellikle yargı görevini etkilemeye yönelik, tehdide yönelik kişiler hakkında da bir soruşturma açıldı, devam ediyor.

"DELİLLERİN NELER OLDUĞUNU MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİKTEN SONRA GÖRECEĞİZ"

Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında. Yargılanması istenen kişiler kamuoyu tarafından görülmüş olacak. İddialar, suç kayıtlarının, delillerin neler olduğunu mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu hastanelerinde, özel hastanelerde bebeklerin ölümüne müsaade etmez.

"TEMENNİMİZ HIZLI BİR ŞEKİLDE SONUÇLANMASI"

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi değerlendirme hususunu takip edeceğiz. Kamuoyu bu iddialarla ilgili suçlamaları ve suçlanan kişileri görmüş olacak. Temennimiz hızlı bir şekilde sonuçlanması."