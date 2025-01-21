SON DAKİKA | Soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı! 'Ümit Özdağ serbest bırakıldı' iddialarına açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise soruşturma genişletilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Özdağ, Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

ÖZDAĞ'A DESTEK İÇİN GELDİLER

Özdağ'ın savcılıkta ifade verirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı siyasiler ve Zafer Partililer de destek için adliyeye geldi.

SERBEST BIRAKILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Özdağ'ın ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.

ÖZDAĞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili "Özdağ'ın serbest bırakıldığı haberleri doğru değildir. Tedbir talebi için çalışmalar yürütülüyor" dedi.