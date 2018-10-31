PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın Türkiye'nin baskısıyla ilerlediğini kaydetti.

Le Drian, RTL radyosunda katıldığı programda soruları yanıtladı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olduğu şeklindeki bir soruya yanıt veren Le Drian, şunları kaydetti:

"Soruşturma Türkiye'nin baskısıyla ilerliyor. Aynı zamanda uluslararası baskıyla da. Ben bu gazetecinin öldürülmesi ve Suudi Arabistan'daki reformlar arasında bir bağlantı göremiyorum. Suudi Arabistan, ulusal çıkarları ve imajı için gerçeği söylemelidir.

Her şeyden önce bu bir cinayettir. Bir konsolosluk içerisinde gerçekleşmiş olmasından dolayı da alçak bir cinayettir. Bir gazeteciye yönelik ve Kaşıkçı'nın şahsiyetinden öte insanlığın temel haklarına karşı işlenmiş bir cinayettir. Bu cinayet cezasız kalmamalı, failleri belirlenmeli ve gerçek ortaya çıkarılmalıdır."

Cinayetin faillerinin ve arkasındaki kişilerin ortaya çıkarılması konusunda ödün vermeyeceklerini belirten Le Drian, "Bu olayın sorumluları ve nedenleri ortaya çıkarılıp ilan edilmedikçe gerçeği talep etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.