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Soruşturulan firma, İSKİ'den ihale aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) alüminyum sülfat alım ihalesi, Rekabet Kurulu'nca hakkında soruşturma başlatılan firma tarafından alındı.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) alüminyum sülfat alım ihalesi, Rekabet Kurulu'nca hakkında soruşturma başlatılan firma tarafından alındı. İhaleyi 34 milyon 480 bin TL'ye alan Hicri Ercili Deniz Nakliyat Kimyevi Maddeler San. Tic. Ltd. şirketi, İSKİ'nin aynı ihalelerini daha önce de 7 kez üstlenmişti.
Alüminyum sülfat alımı için İSKİ'nin 26 Ağustos'ta açtığı ihale sonuçlandı. 4 Ekim'de açıklanan sonuca göre ihaleyi, 34 milyon 480 bin TL'ye, merkezi Bandırma'da bulunan Hicri Ercili Deniz Nakliyat Kimyevi Maddeler San. Tic. Ltd. şirketi aldı. İSKİ ile sözleşme imzalayan firma tarafından alüminyum sülfat, İstanbul'un içme suyu arıtma tesislerine 2 Ekim 2020'ye kadar teslim edilecek.
Rekabet Kurumu Başkanlığı Rekabet Kurulu'nca gizli tutulan başvuru üzerine 13 Mart'ta alınan kararda, söz konusu firmanın da adı yer aldı. 'Su arıtma tesislerinde kimyasal arıtım ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı hareket ettikleri iddiası' ile 7 firma hakkında açılan soruşturmada, Hicri Ercili firması da bulunuyor. Kurulun aldığı kararın 9 No'lu bölümünde şöyle deniliyor:
'Yapılan ön araştırma sonucunda Rekabet Kurulunun 13.03.2019 tarihli toplantısında, 19-12/136-M sayı ile AKKİM, HİCRİ ERCİLİ, KORUMA KLOR, MAY ASİT, SULFERT KİMYA, Aykimsan Hiçyılmaz Ltd. Şti. ve Irmak Kimya Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verilmiştir.'
Rekabet Kurumu'nca söz konusu soruşturmanın sonucuna ilişkin açıklama yapılmadı.
'İSKİ SKANDALI'
Öte yandan kamuoyunda 'İSKİ skandalı' olarak bilinen ve 1993'te uzun süre tartışılan olay da yine su arıtımında kullanılan klorür alımıyla ilgiliydi. Gazeteci Uğur Dündar 2015'te yazdığı yazıda konuyla ilgili olarak şunları kaydetmişti:
"'İSKİ skandalı' 1993 yılında patlak verdi. Tayyip Erdoğan ise bu olayın ardından yapılan 1994 yerel yönetim seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yani skandal, Erdoğan'ın siyasi geleceğinin önünü açmış oldu. Peki neydi İSKİ skandalı? Yargı kararlarına göre, İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne piyasa değerinin üstündeki fiyatlarla klor almasıydı. Kimden? Halil Bezmen'den. Göknel sadece bu suçtan hüküm giydi ve yaklaşık 7 yıl süreyle cezaevinde yattı."

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