Soruyu herkes biliyor, cevabını tam olarak kimse bilmiyor: Sevişmek kilo verdiriyor mu?

Sevişmek kilo verdiriyor mu? Buna kesin bir evet ya da hayır cevabı vermek ne yazık ki biraz zor. Herkesin ortak problemi olan fazla kilolardan cinsel birleşme sayesinde kurtulabilineceğine dair yaygın bir inanç var. Kilo vermenin önündeki en büyük engel tembelliktir. Genellikle spor yapmak yerine film izlemek, müzik dinlemek tercih edilir.

Peki sevişerek kalori yakmak, yani zevk ile faydayı birleştirmek mümkün mü? Spor aletleri ile geçireceğimiz vakti partneriniz ile geçirerek bir kazan kazan durumu yaratmak mümkün mü? Böyle bir şey mümkün ise ne kadar ve nasıl sevişmeliyiz?

SEVİŞMEK KİLO VERDİRİYOR MU?

Sevişmenin fiziksel bir hareketler bütünü olmasından dolayı kalori yakımı sağlayacağına, bunun da kilo vermenize neden olacağına dair yaygın bir görüş var. Peki gerçekten bilimsel bir görüş mü yoksa hayata dair içten bir temenni, naif bir umut mu? Aslına bakarsanız her ikisi de. Seks elbette vücuttaki çoğu kasın çalışmasını sağlayan bir aktivite. Kalori yaktığı da tartışılmaz. Peki bu kalori zayıflamamıza yetecek miktarda mı? Amerikan Egzersiz Kurulu'nun açıklamalarına göre 1 kg yağdan kurtulmak için ortalama 7 bin 400 kalori yakmak gerekiyor. Koşu bandında geçireceğiniz yarım saat ise ortalama 276 kalori yakmanızı sağlıyor. Basit bir hesapla koşu bandı üzerinde geçireceğiniz 13,4 saatlik bir süre bir kilogram yağ yakmanızı sağlayacaktır. Peki sekste durum nasıl?