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Soruyu herkes biliyor, cevabını tam olarak kimse bilmiyor: Sevişmek kilo verdiriyor mu?

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.11.2020 12:06 | Son Güncelleme

Sevişmek kilo verdiriyor mu sorusu uzun süredir kulaktan kulağa yayılan ama cevabı net olarak bilinmeyen sorulardan biridir. Kadın erkek demeden herkes kilosundan şikayetçidir. Ancak haftada en az bir kez seks yaptığınızda hem hormon seviyelerinizi hem de kilonuzu korumuş oluyorsunuz.

Soruyu herkes biliyor, cevabını tam olarak kimse bilmiyor: Sevişmek kilo verdiriyor mu?

Sevişmek kilo verdiriyor mu? Buna kesin bir evet ya da hayır cevabı vermek ne yazık ki biraz zor. Herkesin ortak problemi olan fazla kilolardan cinsel birleşme sayesinde kurtulabilineceğine dair yaygın bir inanç var. Kilo vermenin önündeki en büyük engel tembelliktir. Genellikle spor yapmak yerine film izlemek, müzik dinlemek tercih edilir.

Peki sevişerek kalori yakmak, yani zevk ile faydayı birleştirmek mümkün mü? Spor aletleri ile geçireceğimiz vakti partneriniz ile geçirerek bir kazan kazan durumu yaratmak mümkün mü? Böyle bir şey mümkün ise ne kadar ve nasıl sevişmeliyiz?

SEVİŞMEK KİLO VERDİRİYOR MU?

Sevişmenin fiziksel bir hareketler bütünü olmasından dolayı kalori yakımı sağlayacağına, bunun da kilo vermenize neden olacağına dair yaygın bir görüş var. Peki gerçekten bilimsel bir görüş mü yoksa hayata dair içten bir temenni, naif bir umut mu? Aslına bakarsanız her ikisi de. Seks elbette vücuttaki çoğu kasın çalışmasını sağlayan bir aktivite. Kalori yaktığı da tartışılmaz. Peki bu kalori zayıflamamıza yetecek miktarda mı? Amerikan Egzersiz Kurulu'nun açıklamalarına göre 1 kg yağdan kurtulmak için ortalama 7 bin 400 kalori yakmak gerekiyor. Koşu bandında geçireceğiniz yarım saat ise ortalama 276 kalori yakmanızı sağlıyor. Basit bir hesapla koşu bandı üzerinde geçireceğiniz 13,4 saatlik bir süre bir kilogram yağ yakmanızı sağlayacaktır. Peki sekste durum nasıl?

CİNSEL BİRLEŞMEDE KAÇ KALORİ YAKILIR?

Öncelikle şunu ortaya koymak gerekiyor ki sekste yaktığınız kalori miktarı ne kadar aktif, ne kadar hareketli olduğunuza göre değişkenlik gösteriyor. Yani pasif kalınan, hareketsiz bir cinsel birleşmenin kalori yaktırması gibi bir durum ne yazık ki yok

Montreal Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre seks esnasında erkekler dakikada 4,2 kadınlar ise 3,1 kalori yakıyorlar. Bu da yarım saatlik bir süreçte ortalama 93-126 kalori arasında bir kalori yakımına denk geliyor. Tam burada süreye dikkatinizi çekmek istiyorum: "yarım saat" zira başka bilimsel çalışmalara göre partnerlerin ortalama seks süresi yalnızca altı dakika. Yani ortalamadan uzun ve aktif bir cinsel birleşme süreniz olsa bile ne yazık ki o süreyi koşu bandında geçirmek kilo vermek adına daha elverişli bir yöntem gibi duruyor.

Elbette bu durum cinselliğin sağlık için tümden yararsız olduğu anlamını taşımıyor. Düzenli seks hayatı kalori yakımına az da olsa destek olurken bağışıklık sisteminin güçlenmesini, erkeklerde prostat kanseri riskinin düşmesini, vücudun canlı kalmasını sağlıyor.

Özetle seks yapmanın faydasız olduğunu söylemek imkânsız ama siz yine de çok şey beklemeyin.

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