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SOS: Sığınmacılar aşı uygulamalarının dışında tutuluyor

02.02.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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SOS: Sığınmacılar aşı uygulamalarının dışında tutuluyor

Yardım örgütü SOS Çocuk Köyleri devletlerin koronavirüs aşısı kampanyalarına sığınmacıları katmadığına dikkat çekti.

Açıklamada dünyadaki ülkelerin üçte birinde sığınmacıların aşılama planının dışında kaldığı belirtildi.Avusturya merkezli yardım örgütü SOS Çocuk Köyleri, devletlerin koronavirüs aşısı uygulamalarına sığınmacıları katmadığına dikkat çekti. Örgüt, Münih'te yaptığı açıklamada aşı planı oluşturmuş 114 ülkeden üçte birinin sığınmacıları bu plana dahil etmediğini kaydetti. Örgüt, özellikle Kolombiya'da sığınmacıların açık bir biçimde dışlandığını ifade etti. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Venezuela'dan Kolombiya'ya gelen ve yasal bir statüye sahip olmayan insanların aşılanmayacağını söylemişti.

Koronavirüs pandemisi kısıtlamaları sonucu ekonominin darbe alması nedeniyle sığınmacıların durumunun da kötüleştiği belirtiliyor. Birçok sığınmacının açlıkla mücadele ettiğini kaydeden SOS Çocuk Köyleri, "Aşılama söz konusu olduğunda da ikinci sınıf insan muamelesi görmeleri kabul edilemez" dedi.

Dünya üzerindeki yaklaşık 80 milyon sığınmacıdan yüzde 85'i orta ya da düşük gelirli ülkelerde yaşıyor. SOS Çocuk Köyleri durumun bu ülkeler açısından ayrı bir zorluk yarattığına dikkat çekerek bu ülkelerin kendi vatandaşlarına da yeterince aşı sunmakta zorlandığını ifade etti. Uluslararası toplumun sığınmacıların da diğer insanlar gibi aşıya ulaşmasını sağlama yükümlülüğüne sahip olduğu belirtildi.

Merkezi Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan SOS Çocuk Köyleri, tüm dünyada sığınmacı çocuklara ve ailelerine destek vermeye çalışıyor ve onların haklarını savunuyor.

epd / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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