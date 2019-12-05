HABER

Sosyal Adalet Endeksi: Türkiye 41 ülke arasında 40’ıncı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 19:46 | Son Güncelleme

Alman Bertelsmann Vakfı’nın AB ve OECD ülkeleri arasında hazırladığı Sosyal Adalet Endeksi'nde Türkiye 41 ülke arasında 40’ıncı oldu.

Sosyal Adalet Endeksi: Türkiye 41 ülke arasında 40’ıncı

Listenin ilk sıralarında ise İzlanda ile İskandinav ülkeleri yer aldı.Alman Bertelsmann Vakfı'nın Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği (OECD) ülkeleri arasında yaptığı araştırmaya göre hazırlanan Sosyal Adalet Endeksi'nde Türkiye 41 ülke arasında 40'ıncı oldu. Vakfın hazırladığı Sosyal Adalet Endeksi'nde ülkeler çeşitli başlıklara göre sıralandı. Türkiye yoksulluğun önlenmesi başlığında 31'inci, adil eğitim fırsatları başlığında 41'inci ve sonuncu, istihdam piyasasına erişim başlığında 37'inci, sosyal hayata dâhil olma ve ayrımcılığa uğramama başlığında 39'uncu, nesiller arası adalet başlığında 18'inci ve sağlık başlığında 36'ncı sırada yer aldı.

Sosyal Adalet Endeksi'nde ilk sırada daha önceki yıllarda olduğu gibi İzlanda yer aldı. Küçük ada ülkesini Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsveç gibi diğer İskandinav ülkeleri izliyor. Almanya ise endekste Hollanda, Slovenya, Çekya ve Yeni Zelanda'nın ardından 10'uncu sırada yer aldı.

ABD sosyal adalet endeksinde 36'ıncı sırayı alırken listenin son sırasında Meksika bulunuyor.

İsrail ve ABD'de yoksulluk riski yüksek

2018 yılında 41 ülkede işsizlik oranının ortalaması yüzde 5,3 olarak kaydedildi. Buna göre 2008 yılında patlak veren mali krizden bu yana işsizlik oranının ilk kez düştüğü tespit edildi. İşsizlik oranının en düşük olarak kaydedildiği ülke Çekya olurken Yunanistan'da her beş kişiden biri işsiz.

Araştırmada her ne kadar sanayi ülkelerinde iş piyasasında gelişme kaydedilse de bunun yoksulluğun azalmasına bir etkisinin olmadığı belirlendi. Bu sonucun ortaya çıkmasında tahminlere göre vadeli ve yarı zamanlı işlerde çalışanların sayısının artışı, asgari ücretle çalışılan branşların iş piyasasında daha büyük bir yer tutması rol oynuyor.

Araştırmada yüzde 17,9 ile İsrail ve yüzde 17,8 ile ABD yoksulluk riskinin en yüksek olduğu ülkeler olarak kaydedildi.

Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasında yoksulluk riskinin gençler ve yaşlılar arasında gösterdiği farklılaşma da ölçüldü. 41 AB ve OECD ülkesinin 27'sinde 18 yaşın altındaki çocuklar ve gençler 65 yaş üstüne göre daha fazla yoksulluk riski altında yaşıyor. İsveç ve Norveç gibi iyi sosyal sistemlere sahip ülkelerde de bu durum değişmiyor.

DW, dpa/EC,JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Şezlongta seksi şaka! Şezlongta seksi şaka!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle İslam’ı yan yana getiremezsinizCumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle İslam’ı yan yana getiremezsiniz
Fransa’da Dev Grev: Hayat FelçFransa’da Dev Grev: Hayat Felç
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Eski hali olay oldu! Burnu estetik mi?

Eski hali olay oldu! Burnu estetik mi?

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Fransa karıştı! Polis müdahale ediyor

Ülke karıştı, hayat durma noktasına geldi! Fransa'da 'Kara perşembe'

Trump'a kötü haber! Resmi süreç başlıyor

Trump'a kötü haber! Resmi süreç başlıyor

Suudi Arabistan bilim insanlarına vatandaşlık verecek

Suudi Arabistan bilim insanlarına vatandaşlık verecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti

Azerbaycan'da erken seçim kararı!

Yunan tankerine saldırı: 1’i Türk 19 mürettebat kaçırıldı

Yunan tankerine saldırı: 1’i Türk 19 mürettebat kaçırıldı

Bu taksinin muavini bir kedi!

Bu taksinin muavini bir kedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.