"Sosyal adaletsizliklerin azaltılmasında rol modeliz"

DİLDAR BAYKAN - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, ABD ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletlerde (BM) sosyal kalkınma ile ilgili oturumlara katıldığını belirterek, "Eğitim yoluyla ve uluslararası burslar marifetiyle Türkiye olarak sosyal eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin azaltılmasında çok önemli bir rol modeliz." dedi. Eren, ABD temasları kapsamında çarşamba günü BM'de BM Sosyal Kalkınma Komisyonu 57. Oturumu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve YTB'nin ortaklığıyla, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) üst düzey yetkililerin katılımıyla sosyal eşitsizlikler konusunda düzenlenen yan etkinlikte konuşmalar yaptı. Abdullah Eren, buradaki konuşmalarını ve ABD temaslarını AA muhabirine değerlendirdi. Bir haftalık ABD ziyaretlerinin Chicago ve Washington'dan sonra son ayağının New York olduğunu belirten Eren, BM'de sosyal kalkınma ile alakalı çok önemli bir etkinlikte konuşmacı olduğunu ifade etti. Eren, Türkiye'nin sosyal eşitsizlikle alakalı dış politikasının nasıl olduğunu, YTB'nin ilgili kurumlarının sosyal eşitsizliklerin azaltılmasıyla alakalı hangi fonksiyonları yerine getirdiğini konuştuğunu anlattı.

Söz konusu panelden sonra Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve YTB ortaklığındaki yan etkinlikteki konuşmasının da çok önemli olduğunu dile getiren Eren, "Biz burada sosyal eşitsizliklerin azaltılmasında Türkiye modelini anlattık. YTB dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde uluslararası burslar veriyor, bilhassa dezavantajlı ülkelerden gelen başarılı öğrencilere burslar veriyoruz. Eğitim yoluyla ve uluslararası burslar marifetiyle Türkiye olarak sosyal eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin azaltılmasında çok önemli bir rol modeliz." değerlendirmesinde bulundu. - "Türkiye, kapasite geliştirme konularında da çok önemli bir örnek sergiliyor" Eren, aynı oturumda Suriyeli Erhan'ın, Ugandalı Cemil'in ve dünyanın dört bir yanındaki uluslararası öğrencilerin hikayesini anlattıklarına işaret ederek, "Burada şunu söylemek lazım, Türkiye, sadece insani yardım ve kalkınma yardımlarında değil, bu tür kapasite geliştirme konularında da çok önemli bir örnek sergiliyor." diye konuştu. Erhan ve Cemil gibi uluslararası öğrencilerin çok zeki ancak kendi ülkelerinin şartları ve ailevi durumlarından dolayı eğitim imkanı bulamayan kişiler olduğunu vurgulayan Eren, "Türkiye bu öğrencileri çekip çıkarıyor, herkese eşit eğitim imkanı ilkesiyle bu öğrencileri Türkiye'ye getiriyor, eğitim ve burs olanağı sağlıyor ve tekrar ülkelerine geri gönderiyor. Dolayısıyla Türkiye, ilgili ülkelerin gelişmesinde ve o ülkelerdeki sosyal eşitsizliğin azaltılmasında doğrudan bir katkı sağlıyor. İşte bu modeli konuştuk." ifadelerini kullandı.