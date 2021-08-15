‘Sosyal Altyapı’ Paketi Senato’dan Geçebilecek mi?

Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında altyapı paketiyle ilgili müzakereler olumlu sonuçlandı ve ortaya da partilerüstü bir sonuç çıktı. Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell da dahil 19 Cumhuriyetçi senatör paket lehine oy kullandı.

1 trilyon dolarlık paketle yeni yatırımlar için 550, daha önce kararlaştırılmış altyapı projeleri için de 450 milyar dolar var.

Paketle; köprüler, yollar, havaalanları, içme suyu hatları, internet ağının genişletilmesi, elektrik şarj istasyonları, çevreci projeler gibi birçok kaleme kaynak sağlanıyor.

Yollar ve köprülere 110 milyar, kamu taşımacılığına 39 milyar, demiryollarına 66 milyar, 65 milyar internet ağının yaygınlaşması ve hızlanmasına, içme suyu ve atık suyla ilgili yatırımlara 55 milyar ve elektrik şarj istasyonlarına ayrılan 7.5 milyar dolar pakette yer alan rakamlardan bazıları.

Ülke tarihinin en büyük altyapı paketlerinden biri Temsilciler Meclisi’nde ele alınacak ve değişiklik olmazsa Başkan Joe Biden’ın imza için masasına gelecek.

Paketin kabul edilmesi, seçim sürecinden bu yana Cumhuriyetçilerle birlikte Senato’da çalışabileceğini söyleyen Biden için de zafer anlamına geliyor.

Demokratlar yakaladıkları hızı kaybetme niyetinde değil.

Altyapı paketinin kabul edilmesinin ardından hemen gündemlerindeki diğer paketin oylamasına geçtiler, sosyal altyapı paketi.

Bu paketi Cumhuriyetçiler’in desteği olmadan Senato’dan geçirmeye çalışacakları için her bir oyun önemi vardı ve 49’a karşı 50 oyla sosyal altyapı paketi Senato gündemine alındı.

Sosyal altyapı paketinde sağlık sisteminin kapsamının genişletilmesinden, ilaçların ucuzlamasına, 2 yıllık kolej eğitiminin ücretsiz olmasından, yaşlıların bakımına, milyonlarca göçmene vatandaşlık yolunun açılmasına ve çocuk bakımına kadar nerdeyse her Amerikalıyı yakından ilgilendiren birçok unsur yer alıyor. Çok fazla unsurun yer aldığı paketin bütçesi de azımsanmayacak boyutta, 3,5 trilyon dolar.

Ancak Demokratlar bütçe konusunda kendi aralarında tam bir uzlaşı içinde değil. Parti içinde merkeziyetçi olarak nitelenenler 3,5 trilyon doları fazla buluyor, yenilikçi kanat ise farklı düşünüyor.

Parti içinde pakete kaynak sağlanması için vergi artışlarına karşı çıkanlar da var.

Partideki farklı düşüncelere rağmen paketin Senato’dan geçmesi için Demokratların fire vermemesi gerekiyor.

Söz konusu 2 paketin Biden’ın masasına gitmesi için Temsilciler Meclisi’nde de kabul edilmesi gerekiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, daha önce dile getirdiği iki paketin birden önüne gelmesi gerektiği söyleminden vazgeçmişe benzemiyor.

Ancak paketlerle birlikte gündeme gelen bir başka konu da ülkenin borç limiti. 28.5 trilyon dolar olan borç limitinin arttırılmasını istiyor Maliye Bakanı Jenet Yellen.

Kongre’ye bu konuda üçüncü çağrısını da yaptı ama istediği yanıtı alabilmiş değil.

Cumhuriyetçiler bu konuda Demokratlar’a destek vermeyeceklerini kaydediyor.

Sorun çözülmezse bahar aylarında hükümet kapanması tartışmaları yeniden gündeme gelecek gibi. Yapılan bir anket de halkın yüzde 22’sinin ülkenin borcu konusunda endişeli olduğunu ortaya koymuş durumda. En büyük endişe ise yüzde 31’le enflasyonla ilgili. Bazı çevrelerde bu kadar harcamanın enflasyonu daha da arttırabileceği endişesi var.

Biden aynı fikirde değil. Amerika Başkanı, söz konusu paketlerin hayata geçmesiyle iyi gelirli milyonlarca iş imkanının sağlanacağını, enflasyonun da düşeceğini belirtiyor.

İmza için Biden’ın masasına giden süreçte Temsilciler Meclisi’nde Demokratların üye sayısı nedeniyle fazla oy kaybetme lüksü olmadığını da hesaba katmak gerekiyor.

Biden yönetiminin gelecek yıl Temsilciler Meclisi’nin tamamıyla Senato’nun bir kısmının yenileneceği Kongre seçimlerine belki de en önemli yatırımı altyapı paketleri.

Başkan Biden’ın son dönemde anketlerdeki desteği azalsa da altyapı paketlerine destek yüzde 60’ın üzerinde.

Bu oran da Demokratları seçimler için daha da umutlandırıyor.

