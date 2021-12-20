Sosyal Altyapı Paketinde Umutlar Tükendi mi?

Demokrat Senatör Joe Manchin’in, Başkan Joe Biden’ın çok önem verdiği sosyal altyapı paketi olarak da nitelenen "Build Back Better" (Ülkeyi Yeniden İnşa Edelim) planına karşı olduğunu açıklamasının ardından, Washington’da planın geleceğiyle ilgili tartışmalar hız kazandı. Amaç Manchin’in fikrini değiştirmek olarak görünüyor. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de Senato’da yeni yılın ilk günlerinde paketle ilgili oylama yapılacağını belirtti

Yaklaşık 2 trilyon dolarlık paket Kasım ayında Kongre’nin Temsilciler Meclisi kanadında kabul edilmişti.

Demokratlar 100 üyeli Senato’da paketi kendi oylarıyla geçirmeyi planladıkları için her bir oyun oldukça önemi var ve bu nedenle Manchin’in oyu da çok önemli.

Demokratlar’ın Senato’da 50 sandalyesi bulunuyor.

Paketten hala umut var mı?

Manchin’in açıklaması Demokratlar'da özellikle yenilikçi kanattan tepki görse de umutlar tükenmiş değil.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki daha önceki taahhütlerini yerine getirmesi ve sözünde durması için Manchin’e baskı yapmayı sürdürüceklerini kaydetti.

Biden’la Manchin paketle ilgili görüşmeler yapmıştı.

Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti’nin yenilikçi kanat lideri Pramila Jayapal da Manchin’i "sözünün eri" olmamakla eleştirdi.

Senato Bütçe Komisyonu Başkanı Bernie Sanders da Pazar günü CNN’de yaptığı açıklamada “Amerikalı ve Batı Virginialı aileler için doğruyu yapacak cesareti yoksa bütün dünyanın önünde oy kullanmasına izin verelim” diyerek hem Manchin’i eleştirdi hem de paketle ilgili Senato’da oylama yapılmasına destek verdi.

Schumer: "Paket yeni yılın ilk günlerinde Senato'da oylanacak"

Sanders’ın sözleri Senato’da yankı bulmuşa benziyor.

Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, paketle ilgili yeni yılın ilk günlerinde Senato’da oylama yapılacağını açıkladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de yaptığı açıklamada iyimser bir söylem kullandı ve yeni yılın ilk günlerinde bir anlaşma sağlanabileceğinin mesajını verdi. Pelosi, “Amerikalı ailelerin sosyal altyapıya nesilde bir olacak türden bir yatırımın hayatlarını nasıl iyileştireceğini bilmeleri hayati önemde” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti’de sadece yenilikçi kanat değil ılımlılar da Manchin’e tepkili ancak bu grup da uzlaşma sağlanacağından umutlu.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyesi Suzan DelBene de bu isimlerden biri. Partinin ılımlı kanadında yer alan DelBene, başarısızlığın seçenek olmadığını kaydetti ve ılımlıların daha az programa odaklanmış bir yasa tasarısı görmek istediklerini söyledi.

Manchin "hala ikna edilebilirim" sinyalini mi veriyor?

Demokrat Parti içinde eleştirilerin odağındaki isim Manchin de bazılarına göre aslında kullandığı dikkatli cümlelerle bir yerde uzlaşma sağlanabileceğinin sinyalini veriyor.

Manchin, paketin artık gündemde olmadığını ya da paketle ilgili görüşmeler yapmayacağını açıkça belirtmiş değil.

Yeni haftanın ilk gününde katıldığı bir radyo programında Manchin, kendisi gibi düşünen Demokratlar olduğunu umut etmek istediğini söyledi ve kendisinin sosyal ve mali açıdan sorumlu ve merhametli bir kişi olduğunu söyledi.

Manchin’in özellikle pakette yer alan ve uzatılması planlanan çocuklar için vergi indirimine karşı olduğu belirtiliyor. Manchin’in paketin meblağına da itirazları biliniyor.

Joe Manchin daha önce paketin enflasyonu daha da arttırabileceği değerlendirmesini dile getirmişti.

Pakette neler var?

Yaklaşık 2 trilyon dolarlık pakette ücretsiz ana okullar ve çocuk yardımına milyarlarca dolar ayrılıyor.

Sağlık sigortalarına federal destek sağlanıyor. Sınırlı geliri olanların yararlandığı Medicaid olarak nitelenen sağlık sigorta sistemine erişim genişletiliyor.

İklim değişikliğiyle mücadele için 500 milyar dolar ayrılıyor.

Reçeteli ilaçların artışına sınırlama getirilmesi, yaşlılar için yardımın arttırılması, konut edinme ve mesleki eğitim gibi unsurlara kaynak aktarılıyor.

Paketin kaynağının nerdeyse tamamı da varlıklı kişi ve şirketler için vergilerin arttırılmasıyla elde edilecek.

Demokrat Parti’de Senatör Krysten Sinema’nın da paketle ilgili çekinceleri olduğu biliniyor ancak Sinema, Manchin gibi şu ana kadar pakete karşı olduğu yönünde bir açıklama yapmadı.

