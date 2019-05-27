HABER

Sosyal Demokratlar Bremen'de hezimete uğradı

27.05.2019 09:38 | Son Güncelleme

Almanya'nın Bremen eyaletinde yapılan eyalet meclisi ve yerel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) 73 yıl sonra hezimete uğradı.

Sosyal Demokratlar Bremen'de hezimete uğradı

Almanya'nın Bremen eyaletinde pazar günü yapılan eyalet meclisi ve yerel seçimlerde iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sahip olduğu en güçlü parti sıfatını Hristiyan Demokrat Birlik'e (CDU) kaptırdı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Hristiyan Demokrat Parti oy oranını yüzde 3,9 oranında artırarak yüzde 26,3 oranında oy alırken, Sosyal Demokrat Parti yüzde 8,6 oy kaybıyla yüzde 24,2 oy aldı. Yeşiller'in oy oranı yüzde 17,8, Sol Parti yüzde 11,4 Hür Demokrat Parti yüzde 5,6, Almanya için Alternatif (AFD) yüzde 6,9 oranında oy aldı.

Son kamuoyu yoklamaları Sosyal Demokrat Parti'nin oy kaybına uğrayacağına dikkat çekiyordu. Bremen Eyaleti Başbakanı ve Belediye Başkanı Carsten Sieling partisinin seçimlerde büyük bir hezimete uğradığını teslim etti.

CDU Eyalet Teşkilatı'ndan Heiko Strohmann sonuçları, "tarihi" diye nitelendirirken CDU'nun liste başı adayı Meyer-Heder, Yeşiller'le koalisyon görüşmeleri yürütme konusunda olumlu mesajlar verdi.

Bremen'de Seçim Komisyonu geçici resmi sonuçları çarşamba günü açıklayacak. Şu anki tabloya göre Bremen'de Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşiller bir koalisyona gidebileceği gibi, Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ve Yeşilller'in koalisyona gitmesi mümkün. Bunun yanı sıra Sosyal Demokratlar Hristiyan Demokrat Birlik'le ya da Hristiyan Demokrat Birlik, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller'le bir koalisyon hükümeti kurabilir.

Bremen'de seçimlere katılım oranının dört yıl öncesine göre daha yüksek olduğu, yüzde 62-66 arasında olduğu tahmin ediliyor. Dört yıl önce seçimlere katılım oranı yüzde 50 civarındaydı.

AFP/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Eski lastikleri toplayıp bakın ne yaptıEski lastikleri toplayıp bakın ne yaptı
Dünya onun mezuniyetini konuşuyor Dünya onun mezuniyetini konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peru'da şaşırtan görüntü! Daha önce de olmuştu

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu

Eski lastikleri toplayıp bakın ne yaptı

Eski lastikleri toplayıp bakın ne yaptı

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor

Kongo'da Ebola'dan ölenlerin sayısı 1183'e çıktı

Ülke şokta! Ölü sayısı 1183'e çıktı

KDC'de 350 yolcunun bulunduğu tekne battı! Onlarca ölü var

KDC'de 350 kişiyi taşıyan tekne battı!

Mısır'da polisleri taşıyan araç kaza yaptı: Çok sayıda ölü var!

Mısır'da polisleri taşıyan araç kaza yaptı: Çok sayıda ölü var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.