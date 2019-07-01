Sosyal deney olarak 'seks teknesinin' tuhaf öyküsü

Her şey 1972 yılında bir uçağın kaçırılmasıyla başladı.

Santiago Genoves, Meksika'nın Monterrey kentinde şiddetin tarihi üstüne bir konferanstan Mexico City'e geri dönerken o uçaktaydı.

O ve diğer 103 yolcu, beş silahlı kişi tarafından esir alındı. Silahlı kişiler daha sonra siyasi mahkumlar takası kapsamında serbest bırakıldı.

Biyolojik antropolojinin en önemli uzmanlarından biri olan Genoves, "Doğru olamayacak kadar güzeldi. Ömrünü şiddet davranışlarına adayan bir bilim adamı uçak kaçırılmasının içindeydi. Hep insanların neden şiddete başvurduğunu ve o sırada aklımıza ne olduğunu bilmek istemişimdir" dedi.

Uçağın kaçırılması Genoves'e insan davranışlarını konusında bir deney için ilham oldu.

Genoves deneyi için Norveçli maceraperest ve antropolog Thor Heyerdahl'ın deneyimlerinden de faydalandı.

İki araştırmacı, 1969 ve 1970 yıllarında antik Mısırlı sallarıyla Afrikalıların Kristof Kolomb'dan önce Amerika'ya vardıklarını ispatlamaya çalışan uluslararası bir ekibin parçasıydı.

Bu yolculuk sırasında Genoves açık denizin insan davranışlarını izlemek için harika bir laboratuvar olduğu kanısına vardı.