Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Oğuz Kaykun, deneyi bir çok kişi üzerinde gerçekleştirdiklerini belirterek içlerinden sadece bir kadının aksilik yaptığını söyledi. Kaykun, “Cüzdanım elimde cüzdanın içinden bir şeye bakıyorum. O sırada da telefonda bir arkadaşımla konuşuyorum. Arkadaşım da karşıda beni bekliyor. Ben onu gördüm gördüm deyip telaşla yanına doğru koşarken cüzdanı cebime değil yanlışlıkla yere düşürüyorum. Kardeşim de o sırada orada bekliyor. Tam insanların önünden geçerken yapıyorum ki onlar cüzdanın düştüğünü görsünler diye. Onlar almadan kardeşim ellerinden alıyor. Merak ettik acaba söyleyecekler mi diye, söyleyemeyenler de oldu tabii ki ama genelde arkamdan gelip cüzdanınızı düşürdünüz diye herkes söyledi.