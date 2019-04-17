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Sosyal deneyde kadının teklifi gençleri şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 13:14 | Son Güncelleme

Sivas’ta üniversite öğrencisi Oğuz Kaykun tarafından hazırlanan sosyal deneyde bir kadının verdiği tepki, deneyi hazırlayan gençleri dahi şoke etti.Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Oğuz Kaykun, kardeşiyle birlikte insanların duyarlılığını göstermek adına bir sosyal deney hazırladı.

Sosyal deneyde kadının teklifi gençleri şoke etti

Sivas’ta üniversite öğrencisi Oğuz Kaykun tarafından hazırlanan sosyal deneyde bir kadının verdiği tepki, deneyi hazırlayan gençleri dahi şoke etti.
Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Oğuz Kaykun, kardeşiyle birlikte insanların duyarlılığını göstermek adına bir sosyal deney hazırladı. Deneyde cüzdanını düşüren bir kişinin ardından başka bir gencin cüzdanı alıp cebine koyması ile görgü şahitlerinin vereceği tepkiler ölçüldü. Deneyde neredeyse tüm tepkiler olumlu oldu. Onlarca kişi cüzdanı cebine koyan gençten, cüzdanı gerçek sahibine vermesini istedi. Gençle tartışanlar, cüzdanını düşüreni uyaranlar oldu.
Sosyal deneyde sadece bir kadının beklenmedik tepkisi herkesi şoke etti. Cüzdanı cebine koyan gencin yanına gelen kadın, “Bende gördüm. İçindeki parayı kırışalım” diyerek gençle pazarlık yapmaya kalktı. Sosyal medyada da paylaşılan deney, büyük ilgi gördü.

Bir tek olumsuz örnek çıktı
Oğuz Kaykun, deneyi bir çok kişi üzerinde gerçekleştirdiklerini belirterek içlerinden sadece bir kadının aksilik yaptığını söyledi. Kaykun, “Cüzdanım elimde cüzdanın içinden bir şeye bakıyorum. O sırada da telefonda bir arkadaşımla konuşuyorum. Arkadaşım da karşıda beni bekliyor. Ben onu gördüm gördüm deyip telaşla yanına doğru koşarken cüzdanı cebime değil yanlışlıkla yere düşürüyorum. Kardeşim de o sırada orada bekliyor. Tam insanların önünden geçerken yapıyorum ki onlar cüzdanın düştüğünü görsünler diye. Onlar almadan kardeşim ellerinden alıyor. Merak ettik acaba söyleyecekler mi diye, söyleyemeyenler de oldu tabii ki ama genelde arkamdan gelip cüzdanınızı düşürdünüz diye herkes söyledi. İlk tepkiyi veren bayan arkadaşımız birçok erkeğin yapamayacağı şekilde, kardeşimi eliyle itiyor beyefendi bakar mısınız diye arkamdan koşuyor. Çok keyifliydi. Bir adette teyzemiz kırışalım mı diye cüzdana el koymak istiyor. Tek aksilik yapan oydu, Onun dışında bütün halkımız çok anlayışlı davrandı" dedi.

Sosyal deneyde kadının teklifi gençleri şoke etti

Sosyal deneyde kadının teklifi gençleri şoke etti

Sosyal deneyde kadının teklifi gençleri şoke etti

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