HABER

Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

Red Bull Amaphiko’nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde Göbeklitepe’de gerçekleşecek.

Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de buluşuyor

Red Bull Amaphiko’nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde Göbeklitepe’de gerçekleşecek. Projelerini hayata geçirmiş ya da fikir aşamasını henüz geçmiş erken aşama sosyal girişimciler başvurularını 10 Eylül 2019 tarihine kadar redbull.com.tr/amaphiko adresi üzerinden yapacak.

Toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri bir araya getirerek, projelerine destek olmayı ve onları her anlamda geliştirmeyi amaçlayan bir platform olan Red Bull Amaphiko’nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl Göbeklitepe’de gerçekleşecek. 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan program; projelerini hayata geçirmiş ya da fikir aşamasını henüz geçmiş erken aşama sosyal girişimcilere özel kapsamlı eğitim programları, paneller ve atölyeler sunacak. Bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek Red Bull Amaphiko Connect’e katılmak için başvurular 10 Eylül 2019 tarihine kadar redbull.com.tr/amaphiko adresi üzerinden alınacak.
Red Bull Amaphiko Connect ile sosyal girişimler hem projelerini geliştirmek için bir arada olacak hem de tarihin en önemli dönüm noktalarından birine şahitlik eden Göbeklitepe’de çok özel seanslara da yer verecek olan özenle hazırlanmış bir eğitimin tadını çıkaracak.

Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Kurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskınKurusıkıdan gerçek silah yapılan imalathaneye baskın
Cankurtaranlar hayata bağladıCankurtaranlar hayata bağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması: Bu kalıcı bir sistemdir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Adana'da polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: Van'da teslim olan terörist: Örgüt içi infazlar başladı

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da saman yüklü kamyon alev alev yandı!

Saman yüklü kamyon alev alev yandı!

Hırsını alamayan sürücü önce otobüse sonra motosiklete çarpıp kaçtı

Hırsını alamadı trafiği arap saçına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.