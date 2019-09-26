Sosyal girişimciler insanlığın yarınını Göbeklitepe’de konuştu

İSTANBUL, (DHA) - TOPLUMSAL fayda yaratmak için çalışan sosyal girişimcilerin yol haritalarını çizmelerine yardımcı olan global platform Red Bull Amaphiko’nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect’in bu yılki adresi, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe oldu. Akademisyen ve sosyal girişimci Itır Erhart ile sanatçı Kalben konuşmacı olarak yer aldığı programda, daha iyi bir yarını inşa etmek için harekete geçen 12 sosyal girişimci bir araya geldi. Dünyadaki pek çok ilkin gerçekleştiğine inanılan tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, toplum için çalışan sosyal girişimcileri ağırladı. Toplum sorunlarına somut çözümler arayan sosyal girişimcileri bir çatı altında toplayan uluslararası platform Red Bull Amaphiko’nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, 24-25 Eylül tarihlerinde Göbeklitepe’de gerçekleşti. Kazı bölgesinde, erken aşamadaki 12 sosyal girişimcinin projelerinin de temelleri atıldı. Ağını geliştirmek ve fikir alışverişi yaparak trendleri yakalamak isteyen katılımcılar, program sayesinde fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakaladı. Program kapsamında akademisyen ve sosyal girişimci Itır Erhart ile sanatçı Kalben programda konuşmacı olarak yer aldı.

BİREYDEN TOPLUMA GİDEN YOLCULUK İlk günün açılış konuşmasını Stratejik Liderlik ve Öğrenme Tasarımı uzmanı Eren Öztürk yaptı. Ardından ‘Adım Adım Derneği’ kurucusu ve akademisyen Itır Erhart sözü aldı ve ‘Ben Neyim’ başlıklı söyleşisinde fikir ve deneyimlerini sosyal girişimcilere aktardı. Erhart, ‘Ne olursa ben olmaktan çıkar, devamlılığımı sürdürürüm?’ sorusunu katılımcılara yönlendirdi ve “Birçok filozof bunun insanın kendisini bilmekle, tanıması ile mümkün olduğunu söyler. Yine düşünürler mutluluğun başkası için fark yaratmakla mümkün olduğunu savunur. Güven endeksinin en düşük olduğu ülkelerden birisinde, başkalarına güvenip onlar için mutluluk yaratmak fark yaratır. Sosyal girişimciler tüm zorluklarına rağmen bu yoldan vazgeçmemeli” dedi. Daha sonra katılımcılar Göbeklitepe’nin kazı alanını gezerek buradaki eserleri ziyaret etti. Ardından Göbeklitepe’nin şimdiki bekçisi Mahmut Yıldız, genç sosyal girişimci adaylarıyla buluştu ve öyküsünü paylaştı. ‘Göbeklitepe: Dünyanın ilk tapınağı’ isimli belgeseliyle tanınan Araştırmacı Yönetmen Ahmet Turgut Yazman ‘Sembollerin İzinde Göbeklitepe’ başlıklı söyleşisiyle sembollerin anlamını işledi. ‘Bağımsız Kadın’ başlıklı söyleşi ile sanatçı Kalben ve Güneş Özgeç ile shesaid.so girişiminin İstanbul kurucu ortağı Gülşah Görücü sözü aldı.