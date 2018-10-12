"Sosyal Girişimcilik Ödülleri" başvurusunda son 2 gün

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) önderliğinde yürütülen zirvede, Gençlik ve Sosyal Girişimcilik Ödülleri için katılımcılardan gelen yoğun talep üzerine başvuru süresi 14 Ekim'e kadar uzatan Türkiye Gençlik Zirvesi (TGZ), amacın gençleri cesaretlendirmek ve girişimciliğe teşvik etmek olduğunu açıkladı.

"Gençlik ve Sosyal Girişimcilik" temasıyla gerçekleşecek zirvede gençler, topluma fayda sağlayan ve iyilik odaklı projeleriyle yarışacak. 14 Ekim'de son başvuruların toplanacağı zirvede en başarılı 6 proje, 48 bin lira destekle buluşacak.

İş dünyası ve STK'ların katılacağı zirvede ödüllerin dağıtılacağı "Sosyal Girişimcilik Ödülleri" için başvurular devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - Türkiye'ye sosyal alanda katkı sağlayan gençleri bir araya getirmek ve girişimciliğe teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen "Türkiye Gençlik Zirvesi"nde "Sosyal Girişimcilik Ödülleri" sahipleriyle buluşacak. 14 Ekim'de son başvuruların toplanacağı zirvede en başarılı 6 proje, 48 bin lira destek kazanacak.

Ayrıca "Türkiye Gençlik Profili Araştırması" sonuçlarının da açıklanacağı zirvede, sosyal girişimcilik sunumları dinlenecek. Zirveye, projesine güvenen girişimci gençler ve sosyal girişimcilik alanında meraklı herkes başvurabilecek.

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- Toplam 48 bin liralık ödül verilecek

Bu kapsamda, toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamayı açıklayan, kar amacı gütmeyen projeler değerlendirilerek alanında başarılı 6 proje ödüllendirilecek.

Özgün, ilham veren ve en iyi örnek oluşturan sosyal girişim projelerinin ödüllendirileceği zirvenin birincilik ödülü 15 bin, ikincilik ödülü 10 bin ve üçüncülük ödülü ise 8 bin lira olurken, mansiyon ödülleri kapsamında 3 projeye de 5 bin lira ödül verilecek.

Başvuru koşulları arasında, toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlaması, kar amacı gütmeyen uygulama olması, gençlerin öncülüğü ve aktif katılımıyla gerçekleştirilmesi, tamamı veya en azından bir kısmının uygulanmış olması, Türkiye ve dünyada bilinen benzeri bir uygulamasının olmaması gibi şartların arandığı proje başvurularının en az 5 dakikalık videolar halinde paylaşılması yer alıyor.

Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi için "turkiyegenclikzirvesi.com" adresi ziyaret edilebilir.

